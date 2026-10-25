Чоловік продає сало на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні восени зросли ціни на сало, причому найбільше подорожчав домашній продукт. Від початку 2026 року його вартість збільшилася на 13,6% — до 309 гривень за кілограм, тоді як солоне сало додало лише 2%. Науковці пояснили причини подорожчання та спрогнозували, чи зростуть ціни до кінця року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Комерсант Український".

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Скільки коштує сало в Україні

Станом на жовтень середня роздрібна ціна домашнього сала в торговельних мережах становила 309 гривень за кілограм. На початку року продукт коштував 272 гривні. Таким чином, за цей період він подорожчав на 37 гривень, або 13,6%.

Солоне сало зросло в ціні значно менше. Якщо на початку року кілограм коштував 221,29 гривні, то в жовтні його ціна становила 225,72 гривні. Різниця — 4,43 гривні, або близько 2%.

Домашнє сало подорожчало помітніше, ніж солоне. Водночас ціни на обидва види продукту протягом року змінювалися нерівномірно.

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Як змінювалися ціни на сало протягом року

За словами Наталії Копитець, провідної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та продовольства Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", від листопада 2025 року до 1 квітня 2026-го роздрібна ціна домашнього сала залишалася на рівні 272 гривень за кілограм.

Навесні та на початку літа продукт навіть дешевшав. У період із квітня до липня ціна знизилася на 2% — до 266,50 гривні за кілограм.

Однак у серпні ситуація змінилася. До жовтня домашнє сало подорожчало на 15,9% і досягло 309 гривень за кілограм. Таким чином, осіннє зростання перекрило попереднє зниження вартості.

Солоне сало довше зберігало стабільну ціну. Від вересня 2025 року до серпня 2026-го кілограм коштував 221,29 гривні. Лише згодом ціна зросла до 225,72 гривні.

Чому дорожчає сало в Україні

Одним із головних чинників подорожчання сала стало збільшення витрат на виробництво та перевезення продукції. Зокрема, науковиця пов'язує зростання цін із подорожчанням пального, яке впливає на логістичні витрати.

Йдеться про доставку кормів, транспортування свиней і перевезення готової продукції до торговельних мереж. Усі ці етапи потребують витрат на пальне, тому зміна його вартості позначається на загальній собівартості продукту.

Коли витрати виробників і продавців збільшуються, це може впливати й на кінцеву ціну для покупців. Водночас домашнє та солоне сало дорожчали різними темпами, що свідчить про відмінності в динаміці їхніх роздрібних цін.

Чи подорожчає сало до кінця року

За прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2026 року подальшого зростання роздрібних цін на сало не очікується. Вартість продукту може залишитися на рівні середини жовтня.

Зокрема, домашнє сало, за прогнозом, коштуватиме близько 309 гривень за кілограм, а солоне — 225,72 гривні.

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