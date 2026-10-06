Умерший оставил банку долг в размере 350 тысяч гривен: заплатят ли наследники

Женщина держит в руках карточку и деньги. Фото: Новини.LIVE

Должник скончался, оставив более 350 тысяч гривен долга перед Ощадбанком. По делу возник спор относительно действий государственного исполнителя, а Верховный Суд обратил внимание на важную процессуальную ошибку судов. Это решение имеет значение для тех, кто сталкивается с кредитными долгами после смерти заемщика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что произошло с долгом

В деле речь шла о задолженности перед Ощадбанком в размере более 350 тысяч гривен. Заемщик скончался, после чего возникла ситуация с дальнейшим исполнением судебного решения о взыскании долга.

Ощадбанк обжаловал действия государственного исполнителя. Суды предыдущих инстанций рассмотрели жалобу по существу, однако Верховный Суд обратил внимание на другой вопрос — должна ли была такая жалоба рассматриваться вообще с учетом соблюдения процессуального срока.

Что проверил Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что перед рассмотрением жалобы на действия или решение государственного исполнителя суд должен установить, подана ли она в предусмотренный законом срок.

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Если срок пропущен, суд должен выяснить причины пропуска и наличие оснований для его восстановления. Только после этого можно переходить к оценке самой жалобы по существу.

Именно это, по заключению Верховного Суда, суды предыдущих инстанций надлежащим образом не проверили.

Поэтому заключение ВС по данному делу касается прежде всего процедуры рассмотрения жалобы, а не автоматического списания или перехода долга к родственникам умершего.

Переходит ли кредит умершего к наследникам

Смерть заемщика сама по себе не означает, что кредит исчезает. Обязательства могут входить в состав наследства, а наследники, принявшие наследство, могут отвечать за долги наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества.

То есть если человек унаследовал квартиру, дом, землю или другое имущество, на него могут распространяться и обязательства умершего, но ответственность наследника не означает, что он должен без ограничений отдавать собственные средства за чужой кредит.

Для семьи это принципиально важно: перед погашением долга банку необходимо проверить, какой именно долг существует, на каком основании его взыскивают и какое имущество вошло в наследство.

Что следует сделать семье

Если после смерти заемщика банк или исполнитель требует погашения кредита, наследникам не стоит сразу выплачивать всю заявленную сумму.

Сначала нужно получить документы по кредиту и судебному решению, проверить размер задолженности и выяснить, принято ли наследство. Отдельно стоит проверить, на каком этапе находится исполнительное производство.

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