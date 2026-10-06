Померлий залишив банку 350 тисяч грн боргу: чи заплатять спадкоємці

Жінка тримає в руках картку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Боржник помер, залишивши понад 350 тисяч гривень боргу перед Ощадбанком. У справі виникла суперечка щодо дій державного виконавця, а Верховний Суд звернув увагу на важливу процесуальну помилку судів. Це рішення має значення для тих, хто стикається з кредитними боргами після смерті позичальника.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що сталося з боргом

У справі йшлося про заборгованість перед Ощадбанком у розмірі понад 350 тисяч гривень. Позичальник помер, після чого виникла ситуація з подальшим виконанням судового рішення щодо стягнення боргу.

Ощадбанк оскаржував дії державного виконавця. Суди попередніх інстанцій розглянули скаргу по суті, однак Верховний Суд звернув увагу на інше питання — чи мала така скарга розглядатися взагалі з огляду на дотримання процесуального строку.

Що перевірив Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що перед розглядом скарги на дії або рішення державного виконавця суд має встановити, чи подана вона у передбачений законом строк.

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Якщо строк пропущений, суд повинен з'ясувати причини пропуску та наявність підстав для його поновлення. Лише після цього можна переходити до оцінки самої скарги по суті.

Саме цього, за висновком Верховного Суду, суди попередніх інстанцій належним чином не перевірили.

Тому висновок ВС у цій справі стосується насамперед процедури розгляду скарги, а не автоматичного списання чи переходу боргу до родичів померлого.

Чи переходить кредит померлого до спадкоємців

Смерть позичальника сама по собі не означає, що кредит зникає. Зобов'язання можуть входити до складу спадщини, а спадкоємці, які прийняли спадщину, можуть відповідати за борги спадкодавця в межах вартості успадкованого майна.

Тобто якщо людина успадкувала квартиру, будинок, землю чи інше майно, на неї можуть поширюватися і зобов'язання померлого, але відповідальність спадкоємця не означає, що він має без обмежень віддавати власні кошти за чужий кредит.

Для родини це принципово важливо: перед погашенням боргу банку потрібно перевірити, який саме борг існує, на якій підставі його стягують і яке майно увійшло до спадщини.

Що варто зробити родині

Якщо після смерті позичальника банк або виконавець вимагає погашення кредиту, спадкоємцям не варто одразу сплачувати всю заявлену суму.

Спочатку потрібно отримати документи щодо кредиту та судового рішення, перевірити розмір заборгованості й з'ясувати, чи прийнята спадщина. Окремо варто перевірити, на якому етапі перебуває виконавче провадження.

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