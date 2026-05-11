Доллар на черном рынке резко меняет направление: курс валюты 11 мая

Люди возле пункта обмена валют.

Американская валюта в Украине начала новую неделю с подорожания. Нацбанк в понедельник, 11 мая, повысил курс до 43,855 грн/долл. (+0,05 грн). Котировки в банках выросли до 44,152 грн/долл. в продаже (+0,20 грн) и 43,65 грн/долл. в покупке (+0,15 грн).

Новини.LIVE рассказывают, как изменился курс валюты у частников.

Сколько стоит доллар на черном рынке

Частные лица утром в понедельник, 11 мая, продавали американскую валюту по 43,85 грн/долл. в среднем, а покупали по 43,75 грн/долл., свидетельствуют данные сервиса "Минфин".

Однако уже в 10:00 курс покупки резко рванул вверх и только достигнув уровня 43,86 грн/долл., валюта приостановилась.

В продаже доллар тоже дорожал, но менее резкими темпами — в пределах 1-2 копеек, а после 15.00 вернулся к утренним позициям - 43,85 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 11 мая.

В какой валюте лучше хранить сбережения

В условиях экономической нестабильности лучше не делать ставку только на одну валюту или финансовый инструмент, а формировать более сбалансированный подход к сохранению средств. Об этом рассказал экономист, экс-советник президента Украины Олег Устенко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

"Я бы рекомендовал распределить средства на три примерно равные части — доллары, евро и гривны. Особенно, если речь идет именно о хранении, а не использовании", — отметил Устенко.

По словам экономиста, в кризисные периоды приоритетом должно быть не получение быстрой прибыли, а максимальная защита собственных сбережений от возможных потерь. Он отметил, что попытки активно зарабатывать во время нестабильности часто сопровождаются повышенными рисками и могут привести к финансовым потерям.

Эксперт пояснил, что распределение средств между различными валютами позволяет частично компенсировать колебания на рынке: если одна валюта будет терять позиции, другая может помочь сохранить общую стоимость сбережений.

Таким образом, модель диверсификации, предусматривающая хранение средств в долларах, евро и гривне, сегодня выглядит наиболее взвешенным и безопасным решением для украинцев.

