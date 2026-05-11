Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар обрав нову тактику: який курс валюти на чорному ринку

Долар обрав нову тактику: який курс валюти на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 16:39
Долар на чорному ринку різко змінює напрямок: курс валюти 11 травня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Американська валюта в Україні почала новий тиждень з подорожчання. Нацбанк у понеділок, 11 травня, підвищив курс до 43,855 грн/дол. (+0,05 грн). Котирування у банках зросли до 44,152 грн/дол. у продажу (+0,20 грн) та 43,65 грн/дол. у купівлі (+0,15 грн).

Новини.LIVE розповідають, як змінився курс валюти у приватників.

Скільки коштує долар на чорному ринку

Приватні особи зранку у понеділок, 11 травня, продавали американську валюту по 43,85 грн/дол. в середньому, а купували по 43,75 грн/дол., свідчать дані сервісу "Мінфін"

Проте вже о 10:00 курс покупки різко рвонув вгору й лише сягнувши рівня 43,86 грн/дол., валюта призупинилася. 

У продажу долар теж дорожчав, але менш різкими темпами — в межах 1-2 копійок, а після 15.00 повернувся до ранкових позицій — 43,85 грн/дол.

Читайте також:
Курс долара
Курс долара на чорному ринку 11 травня. Фото: скриншот

В якій валюті краще зберігати заощадження

В умовах економічної нестабільності краще не робити ставку лише на одну валюту чи фінансовий інструмент, а формувати більш збалансований підхід до збереження коштів. Про це розповів економіст, ексрадник президента України Олег Устенко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

"Я б рекомендував розподілити кошти на три приблизно рівні частини — долари, євро і гривні. Особливо, якщо йдеться саме про зберігання, а не використання", — зазначив Устенко.

За словами економіста, у кризові періоди пріоритетом має бути не отримання швидкого прибутку, а максимальний захист власних заощаджень від можливих втрат. Він наголосив, що спроби активно заробляти під час нестабільності часто супроводжуються підвищеними ризиками та можуть призвести до фінансових втрат.

Експерт пояснив, що розподіл коштів між різними валютами дозволяє частково компенсувати коливання на ринку: якщо одна валюта втрачатиме позиції, інша може допомогти зберегти загальну вартість заощаджень.

Таким чином, модель диверсифікації, що передбачає зберігання коштів у доларах, євро та гривні, сьогодні виглядає найбільш виваженим і безпечним рішенням для українців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які купюри доларів краще купувати у 2026 році. Готівковий обіг в Україні складається з банкнот різних років випуску та номіналів. Проте з деякими з них при обміні можуть виникнути складнощі. 

Також Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть отримати до 10 000 доларів грошової допомоги. Це передбачає нова програма Данської гуманітарної неурядової організації Dan Church Aid та незалежної норвезької гуманітарної організації Norwegian Church Aid. Виплати доступні у двох регіонах. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара чорний ринок
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації