Долар на чорному ринку різко змінює напрямок: курс валюти 11 травня

Люди біля пункту обміну валют.

Американська валюта в Україні почала новий тиждень з подорожчання. Нацбанк у понеділок, 11 травня, підвищив курс до 43,855 грн/дол. (+0,05 грн). Котирування у банках зросли до 44,152 грн/дол. у продажу (+0,20 грн) та 43,65 грн/дол. у купівлі (+0,15 грн).

Новини.LIVE розповідають, як змінився курс валюти у приватників.

Скільки коштує долар на чорному ринку

Приватні особи зранку у понеділок, 11 травня, продавали американську валюту по 43,85 грн/дол. в середньому, а купували по 43,75 грн/дол., свідчать дані сервісу "Мінфін".

Проте вже о 10:00 курс покупки різко рвонув вгору й лише сягнувши рівня 43,86 грн/дол., валюта призупинилася.

У продажу долар теж дорожчав, але менш різкими темпами — в межах 1-2 копійок, а після 15.00 повернувся до ранкових позицій — 43,85 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 11 травня.

В якій валюті краще зберігати заощадження

В умовах економічної нестабільності краще не робити ставку лише на одну валюту чи фінансовий інструмент, а формувати більш збалансований підхід до збереження коштів. Про це розповів економіст, ексрадник президента України Олег Устенко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

"Я б рекомендував розподілити кошти на три приблизно рівні частини — долари, євро і гривні. Особливо, якщо йдеться саме про зберігання, а не використання", — зазначив Устенко.

За словами економіста, у кризові періоди пріоритетом має бути не отримання швидкого прибутку, а максимальний захист власних заощаджень від можливих втрат. Він наголосив, що спроби активно заробляти під час нестабільності часто супроводжуються підвищеними ризиками та можуть призвести до фінансових втрат.

Експерт пояснив, що розподіл коштів між різними валютами дозволяє частково компенсувати коливання на ринку: якщо одна валюта втрачатиме позиції, інша може допомогти зберегти загальну вартість заощаджень.

Таким чином, модель диверсифікації, що передбачає зберігання коштів у доларах, євро та гривні, сьогодні виглядає найбільш виваженим і безпечним рішенням для українців.

