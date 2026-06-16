Доллар снова пойдет вверх: в бюджет заложили новые цифры на 2027–2029 годы

Мужчина на улице возле обменного пункта, в кошельке у него доллары. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Доллар может подорожать до 51,5 грн, а минимальная зарплата превысит 11 тысяч гривен. Такие прогнозы заложены в Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, в которой предусмотрено два сценария — в случае завершения войны и ее продолжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Как будет расти доллар

Даже если война завершится в ближайшие три года, гривна продолжит ослабевать, а доллар — расти.

Если опираться на расчеты Кабмина, то в конце 2027 года доллар будет стоить около 48,3 грн, а к концу 2029 года может вырасти до 51,5 грн.

При этом среднегодовой курс также будет повышаться — с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м.

Читайте также:

Минимальная зарплата вырастет почти на треть

Правительство прогнозирует и рост минимальной заработной платы в ближайшие три года.

В частности, "минималку" планируют повысить:

в 2027 году — на 10,4%;

в 2028 году — на 8,7%;

в 2029 году — на 7,1%.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8647 гривен. Если планы правительства осуществятся, через три года украинцы будут зарабатывать не менее 11 000 гривен.

Прожиточный минимум тоже пересмотрят

Сейчас он составляет 3328 гривен для трудоспособных украинцев. Уже в 2027 году его планируют повысить почти на 11%, а дальше показатель будет продолжать расти каждый год.

Предварительно, к 2029 году прожиточный минимум может превысить 4300 гривен.

Что будет с экономикой

Ожидается, что после улучшения ситуации с безопасностью экономика начнет восстанавливаться быстрее.

Согласно прогнозу, экономический рост может ускориться с 4,5% в 2027 году до 6,7% в 2029 году.

Также правительство планирует сохранить финансирование основных социальных программ, образования, медицины и других направлений поддержки населения.

Доплаты военным могут оставить

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассматривает возможность продления выплаты дополнительных 10 тысяч гривен для отдельных категорий военнослужащих в тылу.

Кроме того, в Кабмине продолжают работать над реформой оплаты труда, которая позволит увеличить заработки в государственном секторе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военные могут получать не только основную зарплату, но и дополнительные вознаграждения. Так, за уничтожение или захват вражеской техники предусмотрены доплаты от 12 до 243 тыс. грн в зависимости от типа цели и личного вклада бойца в выполнение задачи.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине продолжает расти средняя зарплата. По данным Госстата, в первом квартале 2026 года она достигла 28 885 гривен. В то же время разница в оплате труда мужчин и женщин остается существенной во многих сферах труда.