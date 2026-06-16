Долар знову піде вгору: у бюджеті заклали нові цифри на 2027–2029 роки

Долар піде вгору, зарплати теж: у Кабміні розкрили план на три роки
Долар може подорожчати до 51,5 грн, а мінімальна зарплата перевищить 11 тисяч гривень. Такі прогнози заклали у Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, в якій передбачено два сценарії — у разі завершення війни та її продовження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.
Як зростатиме долар
Навіть якщо війна завершиться у найближчі три роки, гривня продовжить слабшати, а долар - зростати.
Якщо спиратись на розрахунки Кабміну, то наприкінці 2027 року долар коштуватиме близько 48,3 грн, а до кінця 2029 року може зрости до 51,5 грн.
При цьому середньорічний курс також підвищуватиметься — від 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029-му.
Мінімальна зарплата зросте майже на третину
Уряд прогнозує і зростання мінімальної заробітної плати у найближчі три роки.
Зокрема, "мінімалку" планують підвищити:
у 2027 році — на 10,4%;
у 2028 році — на 8,7%;
у 2029 році — на 7,1%.
Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8647 гривень. Якщо урядові плани здійсняться, через три роки українці зароблятимуть щонайменше 11 000 гривень.
Прожитковий мінімум теж переглянуть
Зараз він становить 3328 гривень для працездатних українців. Вже у 2027 році його планують підвищити майже на 11%, а далі показник продовжить зростати щороку.
Попередньо, до 2029 року прожитковий мінімум може перевищити 4300 гривень.
Що буде з економікою
Очікується, що після покращення безпекової ситуації економіка почне відновлюватися швидше.
Згідно з прогнозом, економічне зростання може прискоритися з 4,5% у 2027 році до 6,7% у 2029 році.
Також уряд планує зберегти фінансування основних соціальних програм, освіти, медицини та інших напрямків підтримки населення.
Доплати військовим можуть залишити
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд розглядає можливість продовження виплати додаткових 10 тисяч гривень для окремих категорій військовослужбовців у тилу.
Крім того, у Кабміні продовжують працювати над реформою оплати праці, яка дозволить збільшити заробітки у державному секторі.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що військові можуть отримувати не лише основну зарплату, а й додаткові винагороди. Так, за знищення або захоплення ворожої техніки передбачені доплати від 12 до 243 тис. грн залежно від типу цілі та особистого внеску бійця у виконання завдання.
Також Новини.LIVE писали, що в Україні продовжує зростати середня зарплата. За даними Держстату, у першому кварталі 2026 року вона сягнула 28 885 гривень. Водночас різниця в оплаті праці чоловіків і жінок залишається суттєвою в багатьох сферах праці.