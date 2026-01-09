Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар побил новый исторический рекорд — какой курс установил НБУ

Доллар побил новый исторический рекорд — какой курс установил НБУ

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 16:35
Доллар обновил исторический рекорд — НБУ обнародовал курс валюты
Один доллар. Фото: Pixabay

В пятницу, 9 января 2026 года, официальный курс доллара установил новый исторический рекорд. Американская валюта пересекла отметку в 43 грн.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит доллар 9 января

Официальный курс валюты США по отношению к гривне установлен Нацбанком 9 января — 43,0757 грн/долл. Такой курс начнет действовать с понедельника, 12 января 2026 года. Таким образом за сутки доллар прибавил в цене 0,0853 грн.

В то же время курс евро регулятор пересмотрел в сторону уменьшения — с начала следующей недели он составит 50,1444 грн/евро, что на ниже на 0,0318 грн от текущего показателя НБУ.

Что происходит с курсом доллара на черном рынке

Наличный рынок в пятницу, 9 января, демонстрировал довольно нетипичную картину. Как правило, в конце недели частники повышают курс доллара, тогда как сегодня американская валюта дешевела в течение всего дня, оправившись лишь после 15:00.

Самые низкие показатели на черном рынке фиксировались в 12:30:

  • продажа — 43,329 грн/долл;
  • покупка — 43,180 грн/долл.

Однако вероятно, что до конца суток ситуация изменится и частники таки повысят курс валюты.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что январь — не лучшее время для импульсивных решений по конвертации гривны в доллары или евро, особенно если речь идет о краткосрочных сбережениях. Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

"Традиционно где-то конец февраля, март должен быть периодом стабилизации и, возможно, даже определенного подорожания гривны, потому что здесь должен состояться возврат валютной выручки для уплаты квартальных налогов", — отметил он.

Эксперт пояснил, что нынешние колебания курса валют — временное явление, вызванное факторами, характерными для завершения года, такими как уменьшение валютных поступлений и отскок после массовых платежей.

Ранее мы рассказывали, что Нацбанк наложил штрафы на пять украинских банков.

Также узнавайте, когда средняя зарплата в Украине составит 1 000 долларов.

НБУ рекорд курс доллара доллар валюта
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации