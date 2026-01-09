Доллар обновил исторический рекорд — НБУ обнародовал курс валюты

Один доллар. Фото: Pixabay

В пятницу, 9 января 2026 года, официальный курс доллара установил новый исторический рекорд. Американская валюта пересекла отметку в 43 грн.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины.

Сколько стоит доллар 9 января

Официальный курс валюты США по отношению к гривне установлен Нацбанком 9 января — 43,0757 грн/долл. Такой курс начнет действовать с понедельника, 12 января 2026 года. Таким образом за сутки доллар прибавил в цене 0,0853 грн.

В то же время курс евро регулятор пересмотрел в сторону уменьшения — с начала следующей недели он составит 50,1444 грн/евро, что на ниже на 0,0318 грн от текущего показателя НБУ.

Что происходит с курсом доллара на черном рынке

Наличный рынок в пятницу, 9 января, демонстрировал довольно нетипичную картину. Как правило, в конце недели частники повышают курс доллара, тогда как сегодня американская валюта дешевела в течение всего дня, оправившись лишь после 15:00.

Самые низкие показатели на черном рынке фиксировались в 12:30:

продажа — 43,329 грн/долл;

покупка — 43,180 грн/долл.

Однако вероятно, что до конца суток ситуация изменится и частники таки повысят курс валюты.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что январь — не лучшее время для импульсивных решений по конвертации гривны в доллары или евро, особенно если речь идет о краткосрочных сбережениях. Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

"Традиционно где-то конец февраля, март должен быть периодом стабилизации и, возможно, даже определенного подорожания гривны, потому что здесь должен состояться возврат валютной выручки для уплаты квартальных налогов", — отметил он.

Эксперт пояснил, что нынешние колебания курса валют — временное явление, вызванное факторами, характерными для завершения года, такими как уменьшение валютных поступлений и отскок после массовых платежей.

