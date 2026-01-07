Видео
Главная Финансы НБУ наложил штрафы на пять банков за нарушение финмониторинга

НБУ наложил штрафы на пять банков за нарушение финмониторинга

Дата публикации 7 января 2026 17:15
Ощадбанк, банки Порошенко и Тигипко получили миллионные штрафы от НБУ — причины
Здание Нацбанка Украины. Фото: НБУ

Нацбанк Украины в конце 2025 года применил штрафы к пяти банкам. Под санкции попали как государственные учреждения, так и банки, связанные с известными бизнесменами и политиками.

Речь идет о нарушениях в сфере финансового мониторинга и валютного надзора, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Читайте также:

Рекордный штраф — у банка Порошенко

Самый большой штраф получил Международный инвестиционный банк. Учреждение, владельцем которого является экс-президент Петр Порошенко, было оштрафовано на 13,51 млн грн за "ненадлежащее применение рискоориентированного подхода и проблемы с проверкой клиентов".

Отдельно банк заплатит еще 1 млн грн за нарушение требований валютного надзора — в частности, за несвоевременное предоставление документов и ответов на запросы НБУ.

Банк Тигипко и государственные учреждения

Штраф в 10 млн грн получил Таскомбанк, принадлежащий бизнесмену и экс-министру Сергею Тигипко. Государственный Ощадбанк оштрафовали на 5,5 млн грн. Еще один государственный банк — Мотор-Банк — получил штраф в размере 3 млн грн.

Регулятор указал на системные недостатки во внедрении рискоориентированного подхода в работе с клиентами.

Наименьший штраф — у "Клирингового дома"

Наименьшее финансовое взыскание, всего 200 тысяч гривен, НБУ наложил на "Клиринговый дом". Речь идет об отдельных нарушениях требований финансового мониторинга.

В сообщении НБУ подчеркивается, что все решения принимались по результатам проверок и не имеют выборочного характера — санкции применили как к государственным, так и к частным банкам.

Ранее мы сообщали, что в ПриватБанке изменились правила предоставления услуг с января 2026-го. Одна из услуг, действовавшая в Украине и за рубежом, получила новый тариф.

Также узнайте, что делать, если ошибочно перечислили деньги на чужую карту и почему банк не может быстро вернуть средства без согласия получателя.

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
