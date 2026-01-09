Доллар на черном рынке маневрирует — по какому курсу можно сдать и купить валюту

Пачка долларов в руках. Фото: Unsplash

Гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару — в пятницу, 9 января, Нацбанк Украины повысил курс американской валюты еще на 27 копеек — до 42,9904 грн/долл. Подорожал доллар и в банках — до 43,35 грн в продаже (+10 копеек) и 42,80 грн в покупке (+15 копеек).

Новини.LIVE выясняли, что происходит с курсом доллара на наличном рынке.

По сколько продают и покупают доллары на черном рынке

Утром пятницы, 9 января, доллар на черном рынке стартовал с достаточно высоких отметок, как свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины". Частники предлагали американскую валюту по 43,426 грн/долл., а покупать были готовы по 43,218 грн/долл.

Около 10:00 доллар пересек эти показатели и подорожал до 43,429 грн и 43,238 соответственно. Однако после этого начал резко падать.

Самое дешевое предложение на черном рынке фиксировалось в 12:30:

продажа — 43,329 грн/долл.;

покупка — 43,180 грн/долл.

После обеда доллар начал продвигаться вверх, но довольно медленными темпами. Где-то в 15:00 курс в продаже вырос до 43,375 грн/долл., а в покупке — до 43,238 грн.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Стоит отметить, что для пятницы такая ситуация является довольно нетипичной. Ведь в конце недели на черном рынке часто происходят всплески. Однако до конца суток доллар еще имеет время оправиться, поэтому желающим сдать или купить валюту стоит следить за данными мониторинговых ресурсов.

Выгодно ли покупать доллары в январе 2026 года

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эфире Ранок.LIVE рассказал, что нынешние колебания курса валют имеют временный характер. Они вызваны прежде всего совокупностью факторов, характерных для завершения года. Речь идет об уменьшении валютных поступлений и отскоке после массовых платежей.

"Традиционно где-то конец февраля, март должен быть периодом стабилизации и, возможно, даже определенного подорожания гривны, потому что здесь должен произойти возврат валютной выручки для уплаты квартальных налогов", — отметил он.

Эксперт считает, что не стоит принимать импульсивные решения по конвертации гривны в иностранную валюту, особенно если речь идет о краткосрочных сбережениях. Ведь сейчас наблюдается достаточно существенный разрыв между официальным курсом и курсом на наличном рынке.

