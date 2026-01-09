Долар оновив історичний рекорд — НБУ оприлюднив курс валюти

Один долар. Фото: Pixabay

У п'ятницю, 9 січня 2026 року, офіційний курс долара встановив новий історичний рекорд. Американська валюта перетнула позначку у 43 грн.

Про це свідчать оновлені дані Національного банку України.

Скільки коштує долар 9 січня

Офіційний курс валюти США щодо гривні встановлений Нацбанком 9 січня — 43,0757 грн/дол. Такий курс почне діяти з понеділка, 12 січня 2026 року. Таким чином за добу долар додав у ціні 0,0853 грн.

Водночас курс євро регулятор переглянув у бік зменшення — з початку наступного тижня він становитиме 50,1444 грн/євро, що на нижче на 0,0318 грн від поточного показника НБУ.

Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Готівковий ринок у п'ятницю, 9 січня, демонстрував досить нетипову картину. Як правило, наприкінці тижня приватники підвищують курс долара, тоді як сьогодні американська валюта дешевшала протягом усього дня, оговтавшись лише після 15:00.

Найнижчі показники на чорному ринку фіксувалися о 12:30:

продаж — 43,329 грн/дол.;

купівля — 43,180 грн/дол.

Проте ймовірно, що до кінця доби ситуація зміниться і приватники таки підвищать курс валюти.

Чи варто зараз купувати долари

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло вважає, що січень — не найкращий час для імпульсивних рішень щодо конвертації гривні в долари чи євро, особливо якщо йдеться про короткострокові заощадження. Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

"Традиційно десь кінець лютого, березень має бути періодом стабілізації й, можливо, навіть певного подорожчання гривні, тому що тут має відбутися повернення валютного виторгу для сплати квартальних податків", — зауважив він.

Експерт пояснив, що нинішні коливання курсу валют — тимчасове явище, викликане факторами, характерними для завершення року, як от зменшення валютних надходжень та відскок після масових платежів.

