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Главная Финансы Доллар побил исторический рекорд: какой курс установил НБУ

Доллар побил исторический рекорд: какой курс установил НБУ

Ua ru
26 октября 2026 17:22
Доллар в Украине побил исторический рекорд: какой курс установил НБУ 27 октября Новини.LIVE
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара в Украине продолжает расти и обновлять исторические максимумы. 26 октября Национальный банк установил официальный курс американской валюты на уровне 45,20 грн. Евро также подорожал и превысил отметку в 50 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные НБУ.

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Сколько стоят доллар и евро на межбанке

На межбанковском валютном рынке 26 октября по состоянию на 16:00 котировки доллара находились в диапазоне 45,51–45,55 грн. Евро торговался в пределах 51,03–51,05 грн.

Эти показатели относятся к торгам на межбанковском рынке накануне. Их не следует отождествлять с официальным курсом НБУ на 27 октября или с ценами, по которым население покупает валюту в банках.

Каков курс доллара в банках Украины

Наличный курс доллара формируется отдельно, поэтому цена продажи валюты в банке может быть выше официального курса регулятора.

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По данным на 26 октября, средний курс продажи доллара в украинских банках составлял 45,60 грн, а покупки — 44,95 грн.

Евро в банках продавали в среднем по 51,19 грн, а покупали по 50,39 грн.

В ПриватБанке доллар можно было купить за 45,60 грн, а продать — за 45 грн. Курс продажи евро составлял 51,20 грн, покупки — 50,20 грн.

Эти наличные показатели приведены по состоянию на 26 октября, поэтому перед обменом валюты стоит проверить актуальные котировки конкретного учреждения. Курсы могут меняться в течение дня.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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