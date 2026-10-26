Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Курс долара в Україні продовжує зростати та оновлювати історичні максимуми. 26 жовтня Національний банк встановив офіційний курс американської валюти на рівні 45,20 грн. Євро також подорожчав і перевищив позначку 50 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані НБУ.

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Скільки коштують долар і євро на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 26 жовтня станом на 16:00 котирування долара перебували в діапазоні 45,51–45,55 грн. Євро торгувався в межах 51,03–51,05 грн.

Ці показники стосуються торгів на міжбанківському ринку напередодні. Їх не варто ототожнювати з офіційним курсом НБУ на 27 жовтня або з цінами, за якими населення купує валюту в банках.

Який курс долара в банках України

Готівковий курс долара формується окремо, тому ціна продажу валюти в банку може бути вищою за офіційний курс регулятора.

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За даними на 26 жовтня, середній курс продажу долара в українських банках становив 45,60 грн, а купівлі — 44,95 грн.

Євро в банках продавали в середньому по 51,19 грн, а купували по 50,39 грн.

У ПриватБанку долар можна було придбати за 45,60 грн, а продати — за 45 грн. Курс продажу євро становив 51,20 грн, купівлі — 50,20 грн.

Ці готівкові показники наведені за 26 жовтня, тому перед обміном валюти варто перевірити актуальні котирування конкретної установи. Курси можуть змінюватися протягом дня.

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