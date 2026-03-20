Доллар на черном рынке выбрал новую тактику: актуальный курс валюты

Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 7 копеек до 43,9617 грн/долл. Котировки в банках изменились в противоположную сторону — американская валюта в продаже стоит 44,18 грн/долл., что на 7 копеек дешевле, чем днем ранее. Сдать доллар можно по 43,65 грн.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу продают и покупают валюту частники.

Курс доллара на черном рынке

В начале торгового дня, в пятницу, 20 марта, по данным сервиса "Курс Украины", частники продавали доллары по курсу выше среднего в банках — 44,195 грн. Покупали валюту по 44,043 грн/долл. Маржа при этом была средней как для черного рынка — 0,15 грн на каждом долларе.

Однако такие показатели не продержались и часа. Уже около 9:00 курс начал снижаться. В полдень доллар можно было купить по 44,15 грн, а продать по 44,023 грн. Далее ситуация немного стабилизировалась и стоимость валюты оставалась почти на одном уровне.

Во второй половине дня, около 14:00, частники предлагали обмен по такому курсу:

продажа — 44,147 грн/долл;

покупка — 44,023 грн/долл.

Спред при этом тоже снизился до 12 копеек на долларе.

Курс доллара на черном рынке 20 марта. Фото: скриншот

Чего ожидать от курса доллара в Украине

Финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал в интервью для Новини.LIVE, что сейчас валютный рынок Украины функционирует в режиме напряженности, однако Нацбанк, который является главным оператором, "присаживает" курс в ручном режиме, ведь имеет для этого все инструменты.

Эксперт уточнил, что НБУ постепенно ослабляет национальную валюту, но одновременно удерживает баланс между курсовыми показателями и политикой инфляционного таргетирования.

"Я в начале года говорил, что курс будет до 45 гривен за доллар — это базовый сценарий. А отрицательный — это доллар по 47-48 гривен", — подчеркнул Кущ.

Аналитик добавил, что вероятность катастрофического сценария, при котором Украина никакой внешней финансовой помощи от международных партнеров не получит, существует, но он сейчас не рассматривается.

Частые вопросы

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня?

Во вторник, 20 марта, обменные пункты в Украине продают американскую валюту по 43,26 грн/долл. в среднем. Покупают доллары у населения на наличном рынке по 42,52 грн.

Какой курс доллара в ПриватБанке и Ощадбанке на сегодня?

Государственный ПриватБанк установил на 20 марта такие котировки: 44,10 грн/долл. — продажа, 43,50 грн/долл. — покупка. В Ощадбанке курс валюты выше — 44,20 грн/долл. в продаже и 43,75 грн/долл. в покупке.