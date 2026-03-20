Долар на чорному ринку обрав нову тактику: актуальний курс валюти

Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 20 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 7 копійок до 43,9617 грн/дол. Котирування в банках змінилися в протилежний бік — американська валюта у продажу коштує 44,18 грн/дол., що на 7 копійок дешевше, ніж днем раніше. Здати долар можна по 43,65 грн.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом продають та купують валюту приватники.

Курс долара на чорному ринку

На початку торгового дня, у п’ятницю, 20 березня, за даними сервісу "Курс України", приватники продавали долари за курсом, вищим ніж середній у банках — 44,195 грн. Купували валюту по 44,043 грн/дол. Маржа при цьому була середньою як для чорного ринку — 0,15 грн на кожному доларі.

Проте такі показники не протрималися й години. Вже близько 9:00 курс почав знижуватися. Опівдні долар можна було купити по 44,15 грн, а продати по 44,023 грн. Далі ситуація трохи стабілізувалася й вартість валюти залишалася майже на одному рівні.

У другій половині дня, близько 14:00, приватники пропонували обмін за таким курсом:

продаж — 44,147 грн/дол.;

купівля — 44,023 грн/дол.

Спред при цьому теж знизився до 12 копійок на доларі.

Курс долара на чорному ринку 20 березня. Фото: скриншот

Чого очікувати від курсу долара в Україні

Фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів в інтерв’ю для Новини.LIVE, що наразі валютний ринок України функціонує в режимі напруженості, однак Нацбанк, який є головним оператором, "присаджує" курс у ручному режимі, адже має для того усі інструменти.

Експерт уточнив, що НБУ поступово послаблює національну валюту, але водночас втримує баланс між курсовими показниками та політикою інфляційного таргетування.

"Я на початку року казав, що курс буде до 45 гривень за долар — це базовий сценарій. А негативний — це долар по 47 — 48 гривень", — наголосив Кущ.

Аналітик додав, що ймовірність катастрофічного сценарію за яким Україна жодної зовнішньої фінансової допомоги від міжнародних партнерів не отримає, існує, але він зараз не розглядається.

Часті запитання

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні?

У вівторок, 20 березня, обмінні пункти в Україні продають американську валюту по 43,26 грн/дол. в середньому. Купують долари у населення на готівковому ринку по 42,52 грн.

Який курс долара в ПриватБанку та Ощадбанку на сьогодні?

Державний ПриватБанк встановив на 20 березня такі котирування: 44,10 грн/дол. — продаж, 43,50 грн/дол. — купівля. В Ощадбанку курс валюти вищий — 44,20 грн/дол. у продажу та 43,75 грн/дол. у купівлі.