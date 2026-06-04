Курс доллара на черном рынке: во сколько обойдется обмен валюты 4 июня

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины в четверг, 4 июня, повысил курс американского доллара по отношению к гривне на 0,01 грн — до 44,3494 грн/долл. Банки повысили стоимость валюты в продаже — до 44,56 грн/долл. (+0,01 грн). В покупке доллар подешевел на 0,04 грн до 44,065 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара у частников.

Сколько стоит доллар на черном рынке

По данным сервиса "Минфин", в четверг, 4 июня, стоимость американской валюты у частников пошла вверх. Еще в начале торгового дня доллар продавали по 44,25 грн, а покупали по 44,12 грн.

Однако уже в 11:00 курс повысился:

продажа — 44,28 грн/долл;

покупка — 44,16 грн/долл.

В полдень котировки продолжили нарастающий тренд. Поэтому, вероятно, до конца суток курс доллара на черном рынке станет еще выше.

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Курс доллара на черном рынке 4 июня. Фото: скриншот

Украинцы смогут выгодно обменять доллары

Государственный Ощадбанк анонсировал специальное предложение для клиентов, которые планируют приобрести иностранную валюту. Акция будет доступна только в течение одних суток — 5 июня 2026 года.

Воспользоваться выгодными условиями смогут владельцы валютных карт банка, которые будут осуществлять покупку валюты через мобильное приложение "Ощад24". В финучреждении отмечают, что предложение будет иметь ограниченный срок действия.

"Только один день 05.06 с 00:00 до 24:00 в "Мобильном Ощаде" будет действовать специальное предложение на покупку валюты", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день для клиентов банка будут доступны дополнительные преимущества при проведении валютных операций. В частности, приобрести доллары или евро можно будет как за собственные средства, так и за счет кредитного лимита по кредитной карте Ощада, которая предусматривает льготный период продолжительностью до 62 дней.

Также банк обещает выдачу наличной валюты в своих отделениях без взимания дополнительных комиссий. В то же время месячный лимит на покупку иностранной валюты в рамках акции составит до 50 тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, каким будет курс доллара в Украине в июне. Эксперт назвал три возможных сценария. Главными факторами на валютном рынке станут поступление международной помощи, политика Нацбанка, ситуация на мировых рынках и обстановка с безопасностью в стране.

Также Новини.LIVE писали, где в Киеве обменять доллары по самому низкому курсу. Стоимость валюты может заметно отличаться в тех или иных районах столицы. Поэтому, если надо купить или продать крупную сумму, лучше знать, где это сделать выгоднее.