Курс доллара на черном рынке: во сколько обойдется обмен валюты 4 июня

Доллар на черном рынке рванул вверх: сколько стоит валюта
Национальный банк Украины в четверг, 4 июня, повысил курс американского доллара по отношению к гривне на 0,01 грн — до 44,3494 грн/долл. Банки повысили стоимость валюты в продаже — до 44,56 грн/долл. (+0,01 грн). В покупке доллар подешевел на 0,04 грн до 44,065 грн/долл.
Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара у частников.
Сколько стоит доллар на черном рынке
По данным сервиса "Минфин", в четверг, 4 июня, стоимость американской валюты у частников пошла вверх. Еще в начале торгового дня доллар продавали по 44,25 грн, а покупали по 44,12 грн.
Однако уже в 11:00 курс повысился:
- продажа — 44,28 грн/долл;
- покупка — 44,16 грн/долл.
В полдень котировки продолжили нарастающий тренд. Поэтому, вероятно, до конца суток курс доллара на черном рынке станет еще выше.
Украинцы смогут выгодно обменять доллары
Государственный Ощадбанк анонсировал специальное предложение для клиентов, которые планируют приобрести иностранную валюту. Акция будет доступна только в течение одних суток — 5 июня 2026 года.
Воспользоваться выгодными условиями смогут владельцы валютных карт банка, которые будут осуществлять покупку валюты через мобильное приложение "Ощад24". В финучреждении отмечают, что предложение будет иметь ограниченный срок действия.
"Только один день 05.06 с 00:00 до 24:00 в "Мобильном Ощаде" будет действовать специальное предложение на покупку валюты", — говорится в сообщении.
Кроме того, в этот день для клиентов банка будут доступны дополнительные преимущества при проведении валютных операций. В частности, приобрести доллары или евро можно будет как за собственные средства, так и за счет кредитного лимита по кредитной карте Ощада, которая предусматривает льготный период продолжительностью до 62 дней.
Также банк обещает выдачу наличной валюты в своих отделениях без взимания дополнительных комиссий. В то же время месячный лимит на покупку иностранной валюты в рамках акции составит до 50 тысяч гривен.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, каким будет курс доллара в Украине в июне. Эксперт назвал три возможных сценария. Главными факторами на валютном рынке станут поступление международной помощи, политика Нацбанка, ситуация на мировых рынках и обстановка с безопасностью в стране.
Также Новини.LIVE писали, где в Киеве обменять доллары по самому низкому курсу. Стоимость валюты может заметно отличаться в тех или иных районах столицы. Поэтому, если надо купить или продать крупную сумму, лучше знать, где это сделать выгоднее.