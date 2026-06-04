Курс долара на чорному ринку: у скільки обійдеться обмін валюти 4 червня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у четвер, 4 червня, підвищив курс американського долара щодо гривні на 0,01 грн — до 44,3494 грн/дол. Банки підвищили вартість валюти у продажу — до 44,56 грн/дол. (+0,01 грн). У купівлі долар подешевшав на 0,04 грн до 44,065 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара у приватників.

Скільки коштує долар на чорному ринку

За даними сервісу "Мінфін", у четвер, 4 червня, вартість американської валюти у приватників пішла вгору. Ще на початку торгового дня долар продавали по 44,25 грн, а купували по 44,12 грн.

Проте вже об 11:00 курс підвищився:

продаж — 44,28 грн/дол.;

купівля — 44,16 грн/дол.

Опівдні котирування продовжили наростальний тренд. Тож, ймовірно, до кінця доби курс долара на чорному ринку стане ще вищим.

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Курс долара на чорному ринку 4 червня. Фото: скриншот

Українці зможуть вигідно обміняти долари

Державний Ощадбанк анонсував спеціальну пропозицію для клієнтів, які планують придбати іноземну валюту. Акція буде доступна лише протягом однієї доби — 5 червня 2026 року.

Скористатися вигідними умовами зможуть власники валютних карток банку, які здійснюватимуть купівлю валюти через мобільний застосунок "Ощад24". У фінустанові наголошують, що пропозиція матиме обмежений термін дії.

"Лише один день 05.06 з 00:00 до 24:00 у "Мобільному Ощаді" діятиме спеціальна пропозиція на купівлю валюти", — йдеться у повідомленні.

Крім того, цього дня для клієнтів банку будуть доступні додаткові переваги під час проведення валютних операцій. Зокрема, придбати долари або євро можна буде як за власні кошти, так і за рахунок кредитного ліміту за кредитною карткою Ощаду, яка передбачає пільговий період тривалістю до 62 днів.

Також банк обіцяє видачу готівкової валюти у своїх відділеннях без стягнення додаткових комісій. Водночас місячний ліміт на купівлю іноземної валюти в межах акції становитиме до 50 тисяч гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яким буде курс долара в Україні у червні. Експерт назвав три можливих сценарії. Головними чинниками на валютному ринку стануть надходження міжнародної допомоги, політика Нацбанку, ситуація на світових ринках та безпекова обстановка в країні.

Також Новини.LIVE писали, де в Києві обміняти долари за найнижчим курсом. Вартість валюти може помітно відрізнятися у тих чи інших районах столиці. Тож, якщо треба купити або продати велику суму, краще знати, де це зробити вигідніше.