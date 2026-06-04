Курс долара на чорному ринку: у скільки обійдеться обмін валюти 4 червня

Долар на чорному ринку рвонув вгору: скільки коштує валюта
Національний банк України у четвер, 4 червня, підвищив курс американського долара щодо гривні на 0,01 грн — до 44,3494 грн/дол. Банки підвищили вартість валюти у продажу — до 44,56 грн/дол. (+0,01 грн). У купівлі долар подешевшав на 0,04 грн до 44,065 грн/дол.
Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара у приватників.
Скільки коштує долар на чорному ринку
За даними сервісу "Мінфін", у четвер, 4 червня, вартість американської валюти у приватників пішла вгору. Ще на початку торгового дня долар продавали по 44,25 грн, а купували по 44,12 грн.
Проте вже об 11:00 курс підвищився:
- продаж — 44,28 грн/дол.;
- купівля — 44,16 грн/дол.
Опівдні котирування продовжили наростальний тренд. Тож, ймовірно, до кінця доби курс долара на чорному ринку стане ще вищим.
Українці зможуть вигідно обміняти долари
Державний Ощадбанк анонсував спеціальну пропозицію для клієнтів, які планують придбати іноземну валюту. Акція буде доступна лише протягом однієї доби — 5 червня 2026 року.
Скористатися вигідними умовами зможуть власники валютних карток банку, які здійснюватимуть купівлю валюти через мобільний застосунок "Ощад24". У фінустанові наголошують, що пропозиція матиме обмежений термін дії.
"Лише один день 05.06 з 00:00 до 24:00 у "Мобільному Ощаді" діятиме спеціальна пропозиція на купівлю валюти", — йдеться у повідомленні.
Крім того, цього дня для клієнтів банку будуть доступні додаткові переваги під час проведення валютних операцій. Зокрема, придбати долари або євро можна буде як за власні кошти, так і за рахунок кредитного ліміту за кредитною карткою Ощаду, яка передбачає пільговий період тривалістю до 62 днів.
Також банк обіцяє видачу готівкової валюти у своїх відділеннях без стягнення додаткових комісій. Водночас місячний ліміт на купівлю іноземної валюти в межах акції становитиме до 50 тисяч гривень.
Раніше Новини.LIVE розповідали, яким буде курс долара в Україні у червні. Експерт назвав три можливих сценарії. Головними чинниками на валютному ринку стануть надходження міжнародної допомоги, політика Нацбанку, ситуація на світових ринках та безпекова обстановка в країні.
Також Новини.LIVE писали, де в Києві обміняти долари за найнижчим курсом. Вартість валюти може помітно відрізнятися у тих чи інших районах столиці. Тож, якщо треба купити або продати велику суму, краще знати, де це зробити вигідніше.