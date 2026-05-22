Доллар на черном рынке обновил позиции: курс валюты 22 мая

Люди проходят мимо обменника.

Официальный курс доллара по отношению к гривне в пятницу, 22 мая, почти не изменился. Нацбанк повысил его на 1 копейку до 44,2341 грн/долл. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса валют в Украине. В банках котировки установились на уровне 44,45 грн/долл. в продаже и 43,98 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу можно купить и продать доллары на наличном рынке.

Курс валют на черном рынке

Утром, в пятницу, 22 мая, частники продавали валюту по 44,10 грн/долл., а покупали по 44,00 грн/долл., как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Минфин". Такой курс продержался примерно до 11:00. Затем ситуация изменилась довольно нетипично как для конца недели.

Обычно в пятницу американская валюта немного дешевеет из-за большого предложения со стороны населения, которое меняет доллары перед выходными. На этот раз курс пошел вверх. Уже в полдень доллар подорожал до 44,13 грн в продаже и 44,03 грн в покупке. Сейчас признаков того, что валюта начнет дешеветь, на черном рынке не наблюдается.

Курс доллара на черном рынке 22 мая.

Кто не сможет обменять доллары в банках

После начала полномасштабного вторжения России в Украину правила проведения валютно-обменных операций стали более жесткими. В частности, в государственном Ощадбанке клиентам могут отказать в обмене валюты при отсутствии оригинала паспорта. Документ необходим для подтверждения личности и гражданства.

Как пояснили редакции Новини.LIVE в службе поддержки банка, финансовые учреждения работают в соответствии с постановлением Национального банка Украины №18. Оно предусматривает ограничения для лиц — как физических, так и юридических, — которые зарегистрированы или постоянно проживают на территории России или Беларуси. Таким клиентам запрещено осуществлять валютные операции в украинских банках.

Именно поэтому при покупке или продаже иностранной валюты работники банка обязаны проверять, не связано ли место регистрации или постоянного проживания человека с РФ или Республикой Беларусь.

"То есть физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность при осуществлении валютно-обменной операции", — пояснили в службе поддержки Ощадбанка.

В банке также уточнили, что требование о предъявлении паспорта действует независимо от суммы валютного обмена.

