Долар на чорному ринку оновив позиції: курс валюти 22 травня

Люди проходять повз обмінник.

Офіційний курс долара щодо гривні у п’ятницю, 22 травня, майже не змінився. Нацбанк підвищив його на 1 копійку до 44,2341 грн/дол. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу валют в Україні. У банках котирування встановилися на рівні 44,45 грн/дол. у продажу та 43,98 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом можна купити і продати долари на готівковому ринку.

Курс валют на чорному ринку

Зранку, у п'ятницю, 22 травня, приватники продавали валюту по 44,10 грн/дол., а купували по 44,00 грн/дол., як свідчать дані моніторингового сервісу "Мінфін". Такий курс протримався приблизно до 11:00. Потім ситуація змінилася досить нетипово як для кінця тижня.

Зазвичай наприкінці робочого тижня американська валюта трохи дешевшає через велику пропозицію з боку населення, які міняє долари перед вихідними. Цього разу курс пішов вгору. Вже опівдні долар подорожчав до 44,13 грн у продажу та 44,03 грн у купівлі. Наразі ознак того, що валюта почне дешевшати, на чорному ринку не спостерігається.

Курс долара на чорному ринку 22 травня.

Хто не зможе обміняти долари в банках

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правила проведення валютно-обмінних операцій стали жорсткішими. Зокрема, в державному Ощадбанку клієнтам можуть відмовити в обміні валюти за відсутності оригіналу паспорта. Документ необхідний для підтвердження особи та громадянства.

Як пояснили редакції Новини.LIVE у службі підтримки банку, фінансові установи працюють відповідно до постанови Національного банку України №18. Вона передбачає обмеження для осіб — як фізичних, так і юридичних, — які зареєстровані або постійно проживають на території Росії чи Білорусі. Таким клієнтам заборонено здійснювати валютні операції в українських банках.

Саме тому під час купівлі або продажу іноземної валюти працівники банку зобов’язані перевіряти, чи не пов’язане місце реєстрації або постійного проживання людини з РФ чи Республікою Білорусь.

"Тобто фізична особа має пред'явити документ, що посвідчує особу при здійсненні валютно-обмінної операції", — пояснили у службі підтримки Ощадбанку.

У банку також уточнили, що вимога щодо пред’явлення паспорта діє незалежно від суми валютного обміну.

