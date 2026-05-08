Доллар на черном рынке рвется вверх: актуальный курс валюты 8 мая

Люди возле пункта обмена валют.

В пятницу, 8 мая, официальный курс доллара снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущими сутками — до 43,8033 грн/долл. В то же время в банках котировки пошли вверх. В продаже и в покупке американская валюта подорожала на 3 копейки — до 44,08 грн/долл. и 43,60 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке валют.

По какому курсу обменивают доллары частные лица

Как свидетельствует статистика сервиса "Минфин", в пятницу, 8 мая, черный рынок играет по довольно странному сценарию. Обычно в конце рабочей недели, когда люди сдают много валюты, доллар дешевеет.

Сегодня же курс до 10:00 продержался на отметках 43,78 грн/долл. в продаже и 43,70 грн/долл. в покупке. После этого доллар резко рванул вверх. Уже в 14:00 валюту продавали по 43,82 грн/долл., а покупали по 43,75 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 8 мая.

Какую валюту лучше покупать украинцам в мае

Экономист, экс-советник президента Украины Олег Устенко в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE обратил внимание на то, что на валютном рынке и в дальнейшем сохраняется нестабильность в соотношении евро и доллара, хотя после периода резких скачков ситуация несколько успокоилась.

"Мы видим некоторые колебания в паре евро/доллар. Сказать, что они незначительны, было бы не совсем правильно. В худший период доллар падал в цене относительно евро — за один евро давали 1,20 доллара. Сейчас это примерно 1,16 доллара, то есть ситуация немного выровнялась", — отметил он.

По мнению специалиста, валютные колебания будут оставаться актуальными еще некоторое время. В первую очередь это связано с геополитическим напряжением в мире, в частности ситуацией в районе Персидского залива, которая продолжает влиять на глобальные финансовые рынки.

Учитывая такую неопределенность эксперт советует не держать все сбережения в одной валюте, а диверсифицировать накопления между несколькими активами.

"Я бы рекомендовал распределить средства на три примерно равные части — доллары, евро и гривны. Особенно, если речь идет именно о хранении, а не использовании", — отметил Устенко.

В то же время экономист подчеркнул, что в кризисные периоды главной целью должно быть не получение прибыли, а сохранение собственных средств.

