Долар на чорному ринку рветься вгору: актуальний курс валюти 8 травня

У п’ятницю, 8 травня, офіційний курс долара знизився на 5 копійок проти попередньої доби — до 43,8033 грн/дол. Водночас у банках котирування пішли вгору. У продажу та у купівлі американська валюта подорожчала на 3 копійки — до 44,08 грн/дол. та 43,60 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют.

За яким курсом обмінюють долари приватні особи

Як свідчить статистика сервісу "Мінфін", у п’ятницю, 8 травня, чорний ринок грає за досить дивним сценарієм. Зазвичай наприкінці робочого тижня, коли люди здають багато валюти, долар дешевшає.

Сьогодні ж курс до 10:00 протримався на позначках 43,78 грн/дол. у продажу та 43,70 грн/дол. у купівлі. Після цього долар різко рвонув вгору. Вже о 14:00 валюту продавали по 43,82 грн/дол., а купували по 43,75 грн/дол.

Яку валюту краще купувати українцям у травні

Економіст, ексрадник президента України Олег Устенко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE звернув увагу на те, що на валютному ринку й надалі зберігається нестабільність у співвідношенні євро та долара, хоча після періоду різких стрибків ситуація дещо заспокоїлася.

"Ми бачимо деякі коливання в парі євро/долара. Сказати, що вони незначні, було б не зовсім правильно. У гірший період долар падав у ціні щодо євро — за один євро давали 1,20 долара. Зараз це приблизно 1,16 долара, тобто ситуація трохи вирівнялася", — зазначив він.

На думку фахівця, валютні коливання залишатимуться актуальними ще певний час. Передусім це пов’язано з геополітичною напругою у світі, зокрема ситуацією в районі Перської затоки, яка продовжує впливати на глобальні фінансові ринки.

З огляду на таку невизначеність експерт радить не тримати всі заощадження в одній валюті, а диверсифікувати накопичення між кількома активами.

"Я б рекомендував розподілити кошти на три приблизно рівні частини — долари, євро і гривні. Особливо, якщо йдеться саме про зберігання, а не використання", — зазначив Устенко.

Водночас економіст наголосив, що у кризові періоди головною метою має бути не отримання прибутку, а збереження власних коштів.

