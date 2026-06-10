Доллар на черном рынке установил новый рекорд: курс валюты 10 июня

Пункт обмена валюты, доллары в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Официальный курс доллара к гривне в среду, 10 июня, вырос сразу на 0,33 грн — до 44,8437 грн/долл., установив новый исторический максимум. Котировки в банках тоже выросли — при продаже на 0,25 грн до 45,20 грн/долл., при покупке — на 0,23 грн до 44,675 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились прайсы частных обменных пунктов.

Курс доллара на черном рынке

Торговый день в среду, 10 июня, частники начали с курса 44,95 грн/долл. при продаже и 44,70 грн/долл. при покупке, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин". Однако на таких показателях валюта продержалась недолго.

Уже в 9:00 курс начал расти и через несколько часов достиг рекордных отметок — 44,97 грн/долл. при продаже и 44,71 грн/долл. при покупке.

Вопреки общей тенденции на валютном рынке, в полдень наличный доллар резко подешевел при продаже — до 44,87 грн. Однако ближе к 15:00 валюта снова приблизилась к максимальным показателям. Продавали доллар по 44,95 грн, а покупали — по 44,78 грн.

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Будет ли доллар по 50 грн в Украине

Такой сценарий вполне возможен при определенных обстоятельствах, рассказал Новини.LIVE главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

Специалист подчеркнул, что нынешняя стабильность национальной валюты в условиях военного времени является беспрецедентной.

"Здесь можно только аплодировать Национальному банку и правительству, которые, несмотря на полномасштабную агрессию, умудряются поддерживать экономику в таком стабильном состоянии", — отметил он.

По его словам, любое существенное обострение на фронте, в частности новое масштабное наступление российских войск, может спровоцировать быстрое ослабление гривны. В таком случае курс американской валюты способен подняться до уровня 47–48 гривен за доллар.

Подобные риски, как отмечает Черный, возникнут и в случае прекращения или существенного сокращения внешнего финансирования, которое пока остается одним из ключевых факторов макрофинансовой стабильности страны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что происходит на валютном рынке Украины. Курс гривны продолжает постепенную девальвацию из-за подорожания нефти на мировых рынках и усиления глобальной инфляции. Это только укрепляет позиции доллара как ключевой мировой резервной валюты.

Также Новини.LIVE писали, выгодно ли сейчас держать сбережения в гривнах. Эксперт объяснил, каким будет уровень инфляции в Украине. Он также подсчитал, какую доходность можно получить от депозитов и инвестиций.