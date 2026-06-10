Долар на чорному ринку встановив новий рекорд: курс валюти 10 червня

Пункт обміну валют, долари в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Офіційний курс долара щодо гривні у середу, 10 червня, підвищився одразу на 0,33 грн — до 44,8437 грн/дол., встановивши новий історичний максимум. Котирування в банках теж зросли — у продажу на 0,25 грн до 45,20 грн/дол., у купівлі — на 0,23 грн до 44,675 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, як змінилися прайси приватників.

Курс долара на чорному ринку

Торговий день у середу, 10 червня, приватники почали з курсу 44,95 грн/дол. у продажу та 44,70 грн/дол. у купівлі, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Проте на таких показниках валюта протрималася недовго.

Вже о 9:00 курс почав зростати й за кілька годин сягнув рекордних позначок — 44,97 грн/дол. у продажу та 44,71 грн/дол. у купівлі.

Всупереч загальній тенденції на валютному ринку, опівдні готівковий долар різко подешевшав у продажу — до 44,87 грн. Однак ближче до 15:00 валюта знову наблизилася до максимальних показників. Продавали долар по 44,95 грн, а купували — по 44,78 грн.

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Чи буде долар по 50 грн в Україні

Такий сценарій цілком можливий за певних обставин, розповів Новини.LIVE головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

Фахівець наголосив, що нинішня стабільність національної валюти в умовах воєнного часу є безпрецедентною.

"Тут можна лише аплодувати Національному банку та уряду, які, попри повномасштабну агресію, примудряються підтримувати економіку в такому стабільному стані", — зазначив він.

За його словами, будь-яке суттєве загострення на фронті, зокрема новий масштабний наступ російських військ, може спровокувати швидке послаблення гривні. У такому випадку курс американської валюти здатен піднятися до рівня 47–48 гривень за долар.

Подібні ризики, як зазначає Чорний, виникнуть і в разі припинення або суттєвого скорочення зовнішнього фінансування, яке наразі залишається одним із ключових чинників макрофінансової стабільності країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що відбувається на валютному ринку України. Курс гривні продовжує поступову девальвацію через подорожчання нафти на світових ринках та посилення глобальної інфляції. Це лише укріплює позиції долара як ключової світової резервної валюти.

Також Новини.LIVE писали, чи вигідно зараз тримати заощадження в гривнях. Експерт пояснив, яким буде рівень інфляції в Україні. Він також підрахував, яку дохідність можна отримати від депозитів та інвестицій.