Что будет с курсом доллара в Украине: эксперт сделал прогноз до конца года

Человек возле обменника, доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Курс доллара в Украине до конца года может подскочить выше 50 гривен. Такой сценарий станет вполне реальным, если западные партнеры перекроют денежную помощь или существенно обострится ситуация на фронте.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

По словам эксперта, сегодняшняя устойчивость гривны в условиях длительной войны — это уникальное явление.

"Здесь можно только аплодировать Национальному банку и правительству, которые, несмотря на полномасштабную агрессию, умудряются поддерживать экономику в таком стабильном состоянии", — отметил он.

Однако нынешние цифры в обменниках полностью держатся на двух вещах: ситуации на фронте и западных траншах. Новое возможное наступление россиян мгновенно толкнет курс вверх, и доллар может вырасти до 47-48 грн.

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То же самое произойдет, если Украина останется без внешнего финансирования.

"Если Трамп что-то выкинет или Европа откажется предоставлять нам финансовую помощь в нужных объемах, то курс взлетит больше 50 грн" — резюмировал Руслан Черный.

Обменники бьют рекорды: свежие данные НБУ

Тем временем финансовый аналитик Андрей Шевчишин обнародовал свежую статистику от Нацбанка за май 2026 года. Небанковские финансовые компании сейчас контролируют 66,1% всего рынка официального наличного обмена. Это рекорд за последние восемь месяцев.

Чаще всего в обменниках покупают именно доллар - на него приходится 72,5% операций. Евро занимает лишь 22,7%, а на остальные валюты пришлось каких-то 4,8%.

Май показал бешеный спрос на наличные деньги. Доля купленной в обменниках валюты подскочила с 47,9% в апреле до 60,7% в мае. За месяц люди скупили там более миллиарда долларов (если точно — 1079,7 млн долл.).

Через обменники прошло 72,5% всей наличной продажи в стране. В целом население сдало валюты на 1079,4 млн долл.

Интересно, что чистая покупка наличных через обменные пункты за месяц составила всего 0,4 млн долл. Покупка и продажа почти полностью сравнялись между собой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что курс евро в Украине уже почти два месяца удерживает стабильность. В ближайшее время резких изменений на валютном рынке не ожидается, хотя из-за небольшого ослабления доллара евро может немного потерять в цене.

Также Новини.LIVE писали, что клиенты Ощадбанка могли выгодно купить валюту через приложение "Мобильный Ощад". Банк предлагал более выгодный курс для тех, кто открыл валютную карту и осуществлял обмен онлайн.