Главная Финансы Доллар держит черный рынок в тонусе: как изменился курс валюты

Дата публикации 27 мая 2026 15:52
Доллар на черном рынке выбрал новую стратегию: курс валюты 27 мая
Мужчина возле вывески обменника. Фото: Новини.LIVE

Доллар в Украине в среду, 27 мая, снова подорожал. Нацбанк повысил курс валюты до 44,2767 грн/долл. (+0,03 грн). Котировки в банках выросли до 44,485 грн/долл. в продаже (+0,01 грн) и 44,025 грн/долл. в покупке (+0,04 грн).

Новини.LIVE рассказывают, по сколько продают и покупают доллары частники.

Какой курс доллара на черном рынке

В среду, 27 мая, на наличном рынке наблюдается почти полное отсутствие какой-либо динамики, как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Минфин".

Так, курс доллара в продаже вообще не движется и вот уже полсуток находится на отметке 44,20 грн/долл.

В покупке валюта с 7:00 до 10:00 утра дешевела, но, упав в цене до 44,08 грн/долл., снова вернулась к предыдущему уровню — 44,10 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 27 мая. Фото: скриншот

Каким будет курс доллара в Украине до конца года

В начале 2026 года курс доллара в Украине находился на уровне около 44 гривен, однако к концу года американская валюта может подорожать примерно до 46 гривен. Такой прогноз озвучил экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко в эфире программы Вечір.LIVE.

По его словам, такой сценарий возможен при условии, что ключевые макроэкономические показатели останутся в пределах параметров, заложенных в государственном бюджете.

"Если курс будет ниже, чем среднегодовой в госбюджете, то есть риски того, что доходная часть госбюджета не будет выполнена, и проблемы возникнут в принципе с госбюджетом. Структура нашего госбюджета такова, что весь наш заработок направляется на сектор безопасности и обороны. Поэтому здесь риски будут колоссальные", — сказал эксперт.

Устенко также отметил, что в условиях полномасштабной войны ожидать существенного укрепления гривны в ближайшее время не стоит. По его оценке, валютный рынок и в дальнейшем будет оставаться зависимым от бюджетной ситуации, международной помощи и общей экономической стабильности страны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что ПриватБанк блокирует операции с цифровыми валютами. Это может происходить даже без предупреждения. Такие действия предусмотрены в рамках финансового мониторинга и мер по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Также Новини.LIVE писали, как украинцам получить до 3 000 долларов денежной помощи. Финансовые гранты предоставляет Швейцарское агентство развития. Выплаты можно использовать на собственное дело.

курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
