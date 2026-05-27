Долар на чорному ринку обрав нову стратегію: курс валюти 27 травня

Чоловік біля вивіски обмінника.

Долар в Україні у середу, 27 травня, знову подорожчав. Нацбанк підвищив курс валюти до 44,2767 грн/дол. (+0,03 грн). Котирування у банках зросли до 44,485 грн/дол. у продажу (+0,01 грн) та 44,025 грн/дол. у купівлі (+0,04 грн).

Який курс долара на чорному ринку

У середу, 27 травня, на готівковому ринку спостерігається майже повна відсутність будь-якої динаміки, як свідчать дані моніторингового сервісу "Мінфін".

Так, курс долара у продажу взагалі не рухається й ось уже пів доби перебуває на позначці 44,20 грн/дол.

У купівлі валюта з 7:00 до 10:00 ранку дешевшала, але, впавши в ціні до 44,08 грн/дол., знову повернулася до попереднього рівня — 44,10 грн/дол.

Яким буде курс долара в Україні до кінця року

На початку 2026 року курс долара в Україні перебував на рівні близько 44 гривень, однак до кінця року американська валюта може подорожчати приблизно до 46 гривень. Такий прогноз озвучив економіст, колишній радник президента України Олег Устенко в етері програми Вечір.LIVE.

За його словами, такий сценарій можливий за умови, що ключові макроекономічні показники залишаться в межах параметрів, закладених у державному бюджеті.

"Якщо курс буде нижчий, ніж середньорічний у держбюджеті, то є ризики того, що дохідна частина держбюджету не буде виконана, і проблеми виникнуть в принципі з держбюджетом. Структура нашого держбюджету така, що увесь наш заробіток спрямовується на сектор безпеки і оборони. Тож тут ризики будуть колосальні", — сказав експерт.

Устенко також наголосив, що в умовах повномасштабної війни очікувати суттєвого зміцнення гривні найближчим часом не варто. За його оцінкою, валютний ринок і надалі залишатиметься залежним від бюджетної ситуації, міжнародної допомоги та загальної економічної стабільності країни.

