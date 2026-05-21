Могут ли лишить родительских прав за неуплату алиментов: что об этом известно

Ребенок и мягкая игрушка на столе.

Алименты — важная составляющая бракоразводного процесса, особенно если у пары есть общие дети. К сожалению, не всегда один из родителей после распада семьи честно выполняет свой долг перед ребенком. Это становится основанием для исков, а в отдельных случаях - для лишения родительских прав.

Впрочем, Верховный Суд Украины в своем постановлении по делу № 535/646/24 подчеркнул, что лишение родительских прав - крайняя мера воздействия, передает Новини.LIVE.

Долги по алиментам и родительские права

Как отмечается, меры в отношении отца или матери зависят от того, можно ли изменить их поведение. Если да — тогда одного из родителей лучше предупредить, а контроль за выполнением родительских обязанностей возложить на органы опеки и попечительства.

"Интересы ребенка заключаются в том, чтобы обеспечить его право на удовлетворение потребностей в любви, заботе и материальном обеспечении. Ребенок имеет право на особую заботу и должен иметь свободу выбора относительно своих родителей и тому подобное. Анализируя установленные факты в контексте лишения родительских прав, суды должны учитывать то, что лишение родительских прав на ребенка и осознание этого самим ребенком уже несет в себе негативное влияние на его сознание и применять эту меру как крайнюю меру воздействия и защиты прав ребенка", — говорилось в постановлении.

При этом лишение родительских прав имеет серьезные правовые последствия как для родителей, так и для самого ребенка. Например, в решении Кегичевского районного суда Харьковской области от 12 мая 2026 года по делу № 624/35/26 указывается, что такие меры вводятся, если поведение родителей является неизменным, а их вину подтвердили.

Если отец или мать не платят алименты — это не значит, что ее или его лишат родительских прав. Однако эта информация может быть лишь дополнительным аргументом в деле, если истец докажет, что один из родителей сознательно и систематически уклоняется от выполнения своих обязанностей в отношении ребенка, а ситуацию невозможно исправить менее строгими мерами.

