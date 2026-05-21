Чи можуть позбавити батьківських прав за несплату аліментів: що про це відомо

Аліменти — важлива складова процесу розлучення, особливо якщо якщо пара має спільних дітей. На жаль, не завжди один із батьків після розпаду сім'ї чесно виконує свій обов'язок перед дитиною. Це стає підставою для позовів, а в окремих випадках — для позбавлення батьківських прав.

Втім, Верховний Суд України у своїй постанові за спавою № 535/646/24 підкреслив, що позбавлення батьківських прав — крайній захід впливу, передає Новини.LIVE.

Борги по аліментах і батьківські права

Як зазначається, заходи щодо батька чи матері залежать від того, чи можна змінити їхню поведінку. Якщо так — тоді одного із батьків краще попередити, а контроль за виконанням батьківських обов’язків покласти на органи опіки та піклування.

"Інтереси дитини полягають в тому, щоб забезпечити її право на задоволення потреб у любові, піклуванні та матеріального забезпечення. Дитина має право на особливе піклування та повинна мати свободу вибору щодо своїх батьків тощо. Аналізуючи встановлені факти у контексті позбавлення батьківських прав, суди повинні зважувати на те, що позбавлення батьківських прав на дитину та усвідомлення цього самою дитиною вже несе в собі негативний вплив на її свідомість та застосовувати цей захід як крайню міру впливу та захисту прав дитини", — йшлося у постанові.

При цьому позбавлення батьківських прав має серйозні правові наслідки як для батьків, так і для самої дитини. Наприклад, у рішенні Кегичівського районного суду Харківської області від 12 травня 2026 року у справі № 624/35/26 вказується, що такі заходи впроваджуються, якщо поведінка батьків є незмінною, а їхню вину підтвердили.

Якщо батько чи матір не сплачують аліменти — це не означає, що її чи його позбавлять батьківських прав. Однак ця інформація може бути лише додатковим аргументом у справі, якщо позивач доведе, що один із батьків свідомо та систематично ухиляється від виконання своїх обов’язків щодо дитини, а ситуацію неможливо виправити менш суворими заходами.

Як повідомляли Новини.LIVE, якщо батьки залишать дитину у пологовому будинку одразу після народження, то їх майже точно позбавлять батьківських прав. Водночас їх зобов’яжуть платити дитині аліменти. Гроші отримуватиме її законний представник.

