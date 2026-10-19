Жіночі руки тримають майже порожній гаманець. Фото: Новини.LIVE

Коли кредити та інші борги стають непосильними, українці можуть розглянути процедуру неплатоспроможності фізичної особи. Однак звернення до суду не означає, що позбутися заборгованості вдасться без витрат. У 2026 році потрібно враховувати винагороду арбітражного керуючого, можливу оплату юридичного супроводу та інші витрати, пов’язані зі справою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс України з процедур банкрутства.

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Скільки коштує оформити банкрутство у 2026 році

Вартість процедури залежить від обставин справи, тривалості розгляду та необхідності залучати юристів. Однією з основних витрат є винагорода арбітражного керуючого, який супроводжує процедуру реструктуризації боргів.

За загальним правилом, установленим Кодексом України з процедур банкрутства, основна винагорода керуючого реструктуризацією становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожен місяць виконання повноважень.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Відповідно, місячна винагорода керуючого за цією формулою дорівнює 16 640 грн, а за три місяці — 49 920 грн.

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Ця сума є розрахунковим орієнтиром для трьох місяців винагороди, а не повною вартістю банкрутства. Фактичні витрати можуть бути іншими залежно від тривалості процедури, застосовних законодавчих правил та способу оплати послуг арбітражного керуючого.

За що ще доведеться платити боржнику

Окрім винагороди арбітражного керуючого, людина може витратити гроші на підготовку заяви, збір документів і юридичний супровід. Вартість таких послуг визначає конкретний фахівець або компанія, тому єдиного тарифу для всіх справ немає.

Наприклад, якщо юридичний супровід коштує 30 000 грн, а витрати на керуючого за три місяці становлять 49 920 грн, загальний орієнтир сягатиме 79 920 грн. Це умовний розрахунок, а не встановлена законом ціна процедури.

Перед укладенням договору варто попросити юриста надати письмовий кошторис і пояснити, які послуги входять у вартість. Окремо слід уточнити, чи передбачені додаткові платежі та як оплачуватиметься робота керуючого, якщо справа триватиме довше.

Чи потрібно платити судовий збір

Під час оцінки витрат потрібно враховувати не лише оплату фахівців, а й процесуальні правила. Для заяви фізичної особи про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність передбачені спеціальні положення законодавства, тому судовий збір не варто автоматично додавати до кошторису без перевірки чинної редакції норм.

Також до подання заяви необхідно з’ясувати актуальні вимоги до авансування винагороди арбітражного керуючого. У законодавстві передбачені правила щодо підтвердження оплати та особливостей її здійснення, а їх застосування залежить від обставин конкретної справи.

Чи гарантує банкрутство списання всіх боргів

Відкриття провадження не означає автоматичного анулювання заборгованості. Суд перевіряє обставини справи, фінансовий стан людини та подані документи, а подальший результат залежить від перебігу процедури й виконання вимог законодавства.

У межах справи може застосовуватися реструктуризація боргів — погодження порядку та строків їх погашення. Якщо відновити платоспроможність не вдається, закон передбачає процедуру погашення боргів, яка може включати реалізацію майна. Водночас законодавство встановлює винятки щодо зобов’язань, які не підлягають списанню.

Тому перед початком процедури важливо оцінити не тільки розмір заборгованості, а й власні доходи, майно, склад кредиторів та можливі витрати. Остаточне рішення варто ухвалювати після консультації з фахівцем, який перевірить документи й пояснить можливі наслідки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що продаж майна боржника не гарантує повернення всіх грошей кредиторам. Якщо на кошти претендують кілька стягувачів, виплати здійснюють з урахуванням установленої законом черговості. Тому кредитору важливо перевірити, чи вистачить вирученої суми для погашення заборгованості.

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