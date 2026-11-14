Женщина с квитанцией в руках. Фото: Новини.LIVE

Внутренне перемещенные лица могут получить счет за жилье, оставшееся на временно оккупированной территории. Однако не каждая сумма в таком счете подлежит оплате. Законодательство проводит разграничение между долгами, возникшими до оккупации, и начислениями за период, когда территория находилась под контролем России. От этого зависит, придется ли платить из собственных средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду.

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Должны ли ВПЛ оплачивать долги за коммунальные услуги

В Украине действуют специальные правила оплаты жилищно-коммунальных услуг во время военного положения. Они предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 года № 206.

В частности, запрещено начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за период с начала до окончания временной оккупации территории. Также запрещено взыскивать задолженность за эти услуги, если она образовалась после 24 февраля 2022 года за соответствующий период оккупации.

В то же время это не означает, что все предыдущие долги автоматически аннулируются. Если человек накопил задолженность еще до оккупации населенного пункта, он по-прежнему обязан ее погасить. Причина заключается в том, что соответствующие коммунальные услуги были фактически предоставлены.

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Отдельные гарантии предусмотрены для граждан, покинувших место жительства из-за боевых действий. В частности, поставщикам запрещено взыскивать задолженность, образовавшуюся после 24 февраля 2022 года за период с начала боевых действий до их прекращения, если потребитель выехал с соответствующей территории и предоставил поставщику коммунальных услуг документальное подтверждение.

Таким документом может служить справка о статусе внутренне перемещенного лица. Важно предоставить подтверждение именно поставщику коммунальных услуг, поскольку без этого у него может отсутствовать информация об обстоятельствах отсутствия потребителя.

Кроме того, для жителей временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия, предусмотрен запрет на начисление и взыскание штрафов, пени и инфляционных начислений за несвоевременную оплату коммунальных услуг. При определенных постановлением условиях поставщики также не могут приостанавливать предоставление услуг из-за неуплаты.

Что делать, если за коммуналку начислили задолженность

Если ВПЛ получили платежку с задолженностью за период оккупации или боевых действий, не стоит спешить с оплатой всей указанной суммы. Сначала нужно проверить, за какой именно период сформировали долг и соответствуют ли начисления требованиям законодательства.

Для этого необходимо:

обратиться к поставщику коммунальных услуг с просьбой проверить задолженность;

запросить детализацию начислений с указанием периодов;

предоставить документы, подтверждающие выезд с места проживания, в частности справку ВПЛ;

попросить исправить начисления, если в задолженность включили период, за который законодательство запрещает взимать средства.

Если самостоятельно урегулировать вопрос не удается, можно обратиться к юристам системы бесплатной правовой помощи. Они помогут проверить правомерность начислений и подготовить обращение к поставщику.

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