Жінка з платіжкою в руках. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати платіжку за житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території. Однак не кожна сума в такому рахунку підлягає сплаті. Законодавство розмежовує борги до окупації та нарахування за період, коли територія перебувала під контролем Росії. Від цього залежить, чи доведеться віддавати власні гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду.

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Чи повинні ВПО сплачувати борги за комуналку

В Україні діють спеціальні правила оплати житлово-комунальних послуг під час воєнного стану. Вони передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 року №206.

Зокрема, заборонено нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за період від початку до завершення тимчасової окупації території. Також заборонено стягувати заборгованість за ці послуги, якщо вона утворилася після 24 лютого 2022 року за відповідний період окупації.

Водночас це не означає, що всі попередні борги автоматично анулюються. Якщо людина накопичила заборгованість ще до окупації населеного пункту, вона залишається зобов'язаною її погасити. Причина полягає в тому, що відповідні комунальні послуги були фактично надані.

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Окремі гарантії передбачені для громадян, які залишили своє місце проживання через бойові дії. Зокрема, постачальникам заборонено стягувати заборгованість, що утворилася після 24 лютого 2022 року за період від початку бойових дій до їх припинення, якщо споживач виїхав із відповідної території та надав виконавцю комунальних послуг документальне підтвердження.

Таким документом може бути довідка внутрішньо переміщеної особи. Важливо передати підтвердження саме постачальнику комунальної послуги, оскільки без цього він може не мати інформації про обставини відсутності споживача.

Крім того, для мешканців тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії, передбачена заборона на нарахування та стягнення штрафів, пені й інфляційних нарахувань за несвоєчасну оплату комунальних послуг. За визначених постановою умов постачальники також не можуть припиняти надання послуг через несплату.

Що робити, якщо за комуналку нарахували борг

Якщо ВПО отримали платіжку із заборгованістю за період окупації або бойових дій, не варто поспішати з оплатою всієї зазначеної суми. Спочатку потрібно перевірити, за який саме період сформували борг і чи відповідають нарахування вимогам законодавства.

Для цього необхідно:

звернутися до постачальника комунальних послуг із проханням перевірити заборгованість;

запросити деталізацію нарахувань із зазначенням періодів;

надати документи, які підтверджують виїзд із місця проживання, зокрема довідку ВПО;

попросити виправити нарахування, якщо до боргу включили період, за який законодавство забороняє стягувати кошти.

Якщо самостійно врегулювати питання не вдається, можна звернутися до юристів системи безоплатної правничої допомоги. Вони допоможуть перевірити правомірність нарахувань і підготувати звернення до постачальника.

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