От топлива до техники: на что военные могут получить скидки в ноябре
В ноябре украинские военнослужащие могут сэкономить на повседневных покупках благодаря программе "Плюсы" в приложении "Армия+". Защитникам доступны специальные предложения на топливо, питание, лекарства, одежду, военное снаряжение, технику и товары для дома. Также можно дешевле покупать железнодорожные билеты, отправлять посылки и заказывать лабораторные исследования.
Новини.LIVE рассказывают подробнее о предложениях, доступных военным в ноябре 2026 года.
Какие скидки на железнодорожные билеты доступны военным
Через приложение "Армия+" военнослужащие могут одновременно оформить до четырех железнодорожных билетов из специального резерва Укрзализныци.
Эта возможность доступна, если обычных мест в поезде уже нет. Воспользоваться резервом можно за пять суток до отправления поезда, но не позднее чем за шесть часов до начала рейса.
Предложение в основном касается поездов, курсирующих в города, расположенные вблизи районов боевых действий, или из них.
На каких АЗС военные могут сэкономить
В ноябре скидки для военнослужащих действуют в десяти сетях автозаправочных станций. Они распространяются на топливо, напитки, еду в кафе и товары магазинов при АЗС:
- ОККО — до 7 грн скидки на литр топлива в пределах 200 литров в месяц, 30% на кофе и чай, 20% в кафе и 10% в магазине.
- WOG — до 7 грн на литр топлива, 40% на напитки, до 30% в кафе и 10% в магазине. При оплате картой ПриватБанка можно получить дополнительные скидки: 9 грн/л на MUSTANG, 8 грн/л на бензин и дизель Евро-5 и 4 грн/л на автогаз. Льготные цены действуют на первые 100 литров топлива в месяц. После использования лимита остается стандартная скидка WOG в программе "Плюсы" без ограничения объема. Для получения предложения необходимо открыть WOG в разделе "Плюсы", проверить соответствие карты ПриватБанка условиям акции, сгенерировать или обновить QR-код и предъявить его на кассе.
- UKRNAFTA — по карте Mastercard от UKRSIBBANK скидка составляет 12 грн/л на бензин и дизель и 9,50 грн/л на сжиженный газ. С другими картами действуют стандартные условия: 3 грн/л на бензин и дизель и 0,50 грн/л на газ. Общий лимит — 200 литров в месяц независимо от вида топлива и размера скидки. Предложение не действует при оплате через топливный кошелек или NaftaPAY у заправочной колонки. Также можно получить 50% скидки на горячие напитки и хот-доги, 30% в кафе и 10% в магазине.
- AUTOTRANS — до 4 грн/л на топливо, 10 грн на кофе и 10% на товары магазина.
- Parallel — до 4 грн/л на топливо, 20% в кафе и 10% в магазине.
- Marshal — до 3,50 грн/л на бензин и дизель, 1,25 грн/л на газ, 20% в кафе и 10% на товары магазина.
- Klo — до 4 грн/л на топливо, 30% на кофе, 20% на фаст-фуд и 10% на продукты.
- Martin — до 2 грн/л на топливо, 50% на кофе, 20% в кафе и 10% в магазине.
- Chipo — до 3 грн/л на топливо, 20% в кафе и супермаркете.
- UPG — до 2 грн/л на топливо, 20% в кафе и 10% в супермаркете.
Как военным дешевле отправлять посылки
В программе "Плюсы" предусмотрены специальные условия доставки для военнослужащих от Укрпошты и Новой почты.
Скидки от Укрпошты
Ежемесячно военные могут получить девять штрих-кодов — по три на каждое из трех предложений.
Среди доступных вариантов:
- отправка или получение посылок весом до 30 кг в прифронтовых областях за 1 или 6 грн по тарифу "Приоритетный" в зависимости от способа оформления;
- скидка 25% на доставку по Украине по тарифу "Приоритетный";
- скидка 25% на международные отправления.
Для получения скидки необходимо создать штрих-код в разделе "Плюсы" приложения "Армия+" и показать его сотруднику отделения.
Посылки от Новой почты за 1 грн
Действующие военнослужащие могут отправлять и получать посылки весом до 30 кг за 1 грн в шести прифронтовых областях:
- Сумской;
- Харьковской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской;
- Днепропетровской.
Ежемесячно в приложении можно создать до трех штрих-кодов. Каждый из них действует семь дней, после чего снова становится доступным для использования другими участниками программы.
Какие скидки на лекарства и медицинские услуги доступны военным
Программа "Плюсы" предусматривает специальные предложения не только на товары, но и на медицинские услуги и препараты.
Скидки в лаборатории "ДИЛА"
Военнослужащие и члены их семей могут воспользоваться следующими предложениями:
- 28% скидки на лабораторные исследования;
- 99% скидки на определение группы крови и резус-фактора.
Ежемесячно доступно до двух промокодов. Их можно предъявить в отделении лаборатории или ввести при оформлении заказа на сайте или в приложении.
Лекарства со скидками в "Укрпошта.Аптека"
Участникам программы предлагают скидки от 25% до 50% на лекарства и другие товары. Ежемесячно можно получить до пяти промокодов, которыми разрешается делиться с близкими.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
- Создать промокод в приложении "Армия+".
- Перейти на сайт "Укрпошта.Аптека".
- Выбрать товары из специального раздела "Пишаємося+Дякуємо", отмеченные пометкой "Скидка по промокоду".
- Ввести код при оформлении заказа.
После этого скидка применяется автоматически. Покупку можно оплатить онлайн и забрать в отделении Укрпошты.
Скидки в "Аптеке Доброго Дня"
В сетях "Аптека Доброго Дня" и "1 Социальная Аптека" военнослужащие могут получить 15% скидки на лекарства и другие товары.
Ежемесячно для этого доступно до пяти промокодов.
Где военным дешевле покупать одежду и снаряжение
В ноябре участники программы "Плюсы" могут воспользоваться скидками в магазинах одежды, амуниции и тактического снаряжения:
- DefPoint — 15% на весь ассортимент;
- Rock Front — 25% на товары по полной цене и 10% на акционные;
- KAMBER — 20% на снаряжение и индивидуальный пошив;
- Specprom — до 20% на товары сайта;
- Global Ballistics — 10% на шлемы, бронеплиты, плитоноски и РПС, 5% на остальные товары;
- M-TAC — 15% на товары и дополнительные специальные предложения;
- ИБИС — 15% на антидроновое оружие, 20% на одежду Frontier, 10% на остальные товары;
- STVOL — 15% на оптику, антидроновое оружие и патроны, 12% на другие товары;
- RAROG TACTICAL GEAR — 15% на снаряжение;
- DEFENCE UKRAINE — до 40% на амуницию, одежду и другие товары;
- UTactic — 15% на товары сайта;
- BGN Armo — 15% на ассортимент сайта;
- "Балистика" — 15% на бронезащиту и снаряжение;
- Ukrarmor — 20% на собственную продукцию и 10% на товары других брендов.
Перед покупкой стоит проверить условия конкретного предложения, поскольку скидки могут действовать не на весь ассортимент.
Скидки на продукты, технику и товары для дома
Военнослужащие могут экономить и на обычных покупках. В ноябре программа "Плюсы" предлагает следующие условия:
- Dnipro-M — 25% на товары бренда, не участвующие в акциях.
- RIFT — 15% на палатки, спальные мешки, рюкзаки и другие туристические товары.
- FOZZY — 10% на товары при онлайн-покупках.
- ARBER — 40% на одежду, обувь и аксессуары, 20% на акционные товары.
- "Дом игрушек" — 15% на игрушки и другие товары.
- "Сильпо" — 10% на товары в магазинах.
- "Комп'ютерний Всесвіт" — до 40% на технику.
- IDEALIST COFFEE & CO. — 25% на кофе в зернах и дрипы.
- Rozetka — до 30% на амуницию, инструменты, товары для дома и другие категории.
Такие предложения помогают военным сократить расходы на покупки для себя и семьи. При этом перечень товаров и размер скидок зависят от условий партнеров.
Где военные могут купить книги со скидкой
Для участников программы доступны специальные предложения от книжных магазинов и издательств:
- "Фолио" — 40% скидки;
- Librarius — 30%;
- "Наш Формат" — 15%.
Этими предложениями можно воспользоваться для покупки книг для себя или в качестве подарков близким.
Где военным доступны скидки на питание
Сеть Lviv Croissants предлагает военнослужащим 20% скидки на все блюда из меню, кроме алкогольных напитков.
Для получения скидки необходимо создать соответствующий штрихкод в приложении "Армия+" и предъявить его на кассе перед оплатой.
По условиям предложения этот штрихкод можно использовать без ограничения количества раз.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты получат военнослужащие в ноябре. Размер окладов и доплат зависит от должности, звания, выслуги лет, района службы и характера работы. За отдельные задачи предусмотрены вознаграждения.
Также Новини.LIVE писали, за что военный может остаться без денег. Верховный Суд рассмотрел жалобу защитника, который отказался выполнять боевое задание из-за ухудшения самочувствия. Командование вынесло ему строгий выговор и не выплатило дополнительное вознаграждение за месяц.