Военнослужащий за ноутбуком. Фото: Reuters

В ноябре украинские военнослужащие могут сэкономить на повседневных покупках благодаря программе "Плюсы" в приложении "Армия+". Защитникам доступны специальные предложения на топливо, питание, лекарства, одежду, военное снаряжение, технику и товары для дома. Также можно дешевле покупать железнодорожные билеты, отправлять посылки и заказывать лабораторные исследования.

Новини.LIVE рассказывают подробнее о предложениях, доступных военным в ноябре 2026 года.

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Какие скидки на железнодорожные билеты доступны военным

Через приложение "Армия+" военнослужащие могут одновременно оформить до четырех железнодорожных билетов из специального резерва Укрзализныци.

Эта возможность доступна, если обычных мест в поезде уже нет. Воспользоваться резервом можно за пять суток до отправления поезда, но не позднее чем за шесть часов до начала рейса.

Предложение в основном касается поездов, курсирующих в города, расположенные вблизи районов боевых действий, или из них.

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На каких АЗС военные могут сэкономить

В ноябре скидки для военнослужащих действуют в десяти сетях автозаправочных станций. Они распространяются на топливо, напитки, еду в кафе и товары магазинов при АЗС:

ОККО — до 7 грн скидки на литр топлива в пределах 200 литров в месяц, 30% на кофе и чай, 20% в кафе и 10% в магазине.

WOG — до 7 грн на литр топлива, 40% на напитки, до 30% в кафе и 10% в магазине. При оплате картой ПриватБанка можно получить дополнительные скидки: 9 грн/л на MUSTANG, 8 грн/л на бензин и дизель Евро-5 и 4 грн/л на автогаз. Льготные цены действуют на первые 100 литров топлива в месяц. После использования лимита остается стандартная скидка WOG в программе "Плюсы" без ограничения объема. Для получения предложения необходимо открыть WOG в разделе "Плюсы", проверить соответствие карты ПриватБанка условиям акции, сгенерировать или обновить QR-код и предъявить его на кассе.

UKRNAFTA — по карте Mastercard от UKRSIBBANK скидка составляет 12 грн/л на бензин и дизель и 9,50 грн/л на сжиженный газ. С другими картами действуют стандартные условия: 3 грн/л на бензин и дизель и 0,50 грн/л на газ. Общий лимит — 200 литров в месяц независимо от вида топлива и размера скидки. Предложение не действует при оплате через топливный кошелек или NaftaPAY у заправочной колонки. Также можно получить 50% скидки на горячие напитки и хот-доги, 30% в кафе и 10% в магазине.

AUTOTRANS — до 4 грн/л на топливо, 10 грн на кофе и 10% на товары магазина.

Parallel — до 4 грн/л на топливо, 20% в кафе и 10% в магазине.

Marshal — до 3,50 грн/л на бензин и дизель, 1,25 грн/л на газ, 20% в кафе и 10% на товары магазина.

Klo — до 4 грн/л на топливо, 30% на кофе, 20% на фаст-фуд и 10% на продукты.

Martin — до 2 грн/л на топливо, 50% на кофе, 20% в кафе и 10% в магазине.

Chipo — до 3 грн/л на топливо, 20% в кафе и супермаркете.

UPG — до 2 грн/л на топливо, 20% в кафе и 10% в супермаркете.

Как военным дешевле отправлять посылки

В программе "Плюсы" предусмотрены специальные условия доставки для военнослужащих от Укрпошты и Новой почты.

Скидки от Укрпошты

Ежемесячно военные могут получить девять штрих-кодов — по три на каждое из трех предложений.

Среди доступных вариантов:

отправка или получение посылок весом до 30 кг в прифронтовых областях за 1 или 6 грн по тарифу "Приоритетный" в зависимости от способа оформления;

скидка 25% на доставку по Украине по тарифу "Приоритетный";

скидка 25% на международные отправления.

Для получения скидки необходимо создать штрих-код в разделе "Плюсы" приложения "Армия+" и показать его сотруднику отделения.

Посылки от Новой почты за 1 грн

Действующие военнослужащие могут отправлять и получать посылки весом до 30 кг за 1 грн в шести прифронтовых областях:

Сумской;

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской;

Днепропетровской.

Ежемесячно в приложении можно создать до трех штрих-кодов. Каждый из них действует семь дней, после чего снова становится доступным для использования другими участниками программы.

Какие скидки на лекарства и медицинские услуги доступны военным

Программа "Плюсы" предусматривает специальные предложения не только на товары, но и на медицинские услуги и препараты.

Скидки в лаборатории "ДИЛА"

Военнослужащие и члены их семей могут воспользоваться следующими предложениями:

28% скидки на лабораторные исследования;

99% скидки на определение группы крови и резус-фактора.

Ежемесячно доступно до двух промокодов. Их можно предъявить в отделении лаборатории или ввести при оформлении заказа на сайте или в приложении.

Лекарства со скидками в "Укрпошта.Аптека"

Участникам программы предлагают скидки от 25% до 50% на лекарства и другие товары. Ежемесячно можно получить до пяти промокодов, которыми разрешается делиться с близкими.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

Создать промокод в приложении "Армия+". Перейти на сайт "Укрпошта.Аптека". Выбрать товары из специального раздела "Пишаємося+Дякуємо", отмеченные пометкой "Скидка по промокоду". Ввести код при оформлении заказа.

После этого скидка применяется автоматически. Покупку можно оплатить онлайн и забрать в отделении Укрпошты.

Скидки в "Аптеке Доброго Дня"

В сетях "Аптека Доброго Дня" и "1 Социальная Аптека" военнослужащие могут получить 15% скидки на лекарства и другие товары.

Ежемесячно для этого доступно до пяти промокодов.

Где военным дешевле покупать одежду и снаряжение

В ноябре участники программы "Плюсы" могут воспользоваться скидками в магазинах одежды, амуниции и тактического снаряжения:

DefPoint — 15% на весь ассортимент;

Rock Front — 25% на товары по полной цене и 10% на акционные;

KAMBER — 20% на снаряжение и индивидуальный пошив;

Specprom — до 20% на товары сайта;

Global Ballistics — 10% на шлемы, бронеплиты, плитоноски и РПС, 5% на остальные товары;

M-TAC — 15% на товары и дополнительные специальные предложения;

ИБИС — 15% на антидроновое оружие, 20% на одежду Frontier, 10% на остальные товары;

STVOL — 15% на оптику, антидроновое оружие и патроны, 12% на другие товары;

RAROG TACTICAL GEAR — 15% на снаряжение;

DEFENCE UKRAINE — до 40% на амуницию, одежду и другие товары;

UTactic — 15% на товары сайта;

BGN Armo — 15% на ассортимент сайта;

"Балистика" — 15% на бронезащиту и снаряжение;

Ukrarmor — 20% на собственную продукцию и 10% на товары других брендов.

Перед покупкой стоит проверить условия конкретного предложения, поскольку скидки могут действовать не на весь ассортимент.

Скидки на продукты, технику и товары для дома

Военнослужащие могут экономить и на обычных покупках. В ноябре программа "Плюсы" предлагает следующие условия:

Dnipro-M — 25% на товары бренда, не участвующие в акциях.

RIFT — 15% на палатки, спальные мешки, рюкзаки и другие туристические товары.

FOZZY — 10% на товары при онлайн-покупках.

ARBER — 40% на одежду, обувь и аксессуары, 20% на акционные товары.

"Дом игрушек" — 15% на игрушки и другие товары.

"Сильпо" — 10% на товары в магазинах.

"Комп'ютерний Всесвіт" — до 40% на технику.

IDEALIST COFFEE & CO. — 25% на кофе в зернах и дрипы.

Rozetka — до 30% на амуницию, инструменты, товары для дома и другие категории.

Такие предложения помогают военным сократить расходы на покупки для себя и семьи. При этом перечень товаров и размер скидок зависят от условий партнеров.

Где военные могут купить книги со скидкой

Для участников программы доступны специальные предложения от книжных магазинов и издательств:

"Фолио" — 40% скидки;

Librarius — 30%;

"Наш Формат" — 15%.

Этими предложениями можно воспользоваться для покупки книг для себя или в качестве подарков близким.

Где военным доступны скидки на питание

Сеть Lviv Croissants предлагает военнослужащим 20% скидки на все блюда из меню, кроме алкогольных напитков.

Для получения скидки необходимо создать соответствующий штрихкод в приложении "Армия+" и предъявить его на кассе перед оплатой.

По условиям предложения этот штрихкод можно использовать без ограничения количества раз.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты получат военнослужащие в ноябре. Размер окладов и доплат зависит от должности, звания, выслуги лет, района службы и характера работы. За отдельные задачи предусмотрены вознаграждения.

Также Новини.LIVE писали, за что военный может остаться без денег. Верховный Суд рассмотрел жалобу защитника, который отказался выполнять боевое задание из-за ухудшения самочувствия. Командование вынесло ему строгий выговор и не выплатило дополнительное вознаграждение за месяц.