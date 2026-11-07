Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы От топлива до техники: на что военные могут получить скидки в ноябре

От топлива до техники: на что военные могут получить скидки в ноябре

Ua ru
7 ноября 2026 17:35
Скидки для военных в ноябре: где дешевле купить лекарства, продукты и одежду Reuters
Военнослужащий за ноутбуком. Фото: Reuters

В ноябре украинские военнослужащие могут сэкономить на повседневных покупках благодаря программе "Плюсы" в приложении "Армия+". Защитникам доступны специальные предложения на топливо, питание, лекарства, одежду, военное снаряжение, технику и товары для дома. Также можно дешевле покупать железнодорожные билеты, отправлять посылки и заказывать лабораторные исследования.

Новини.LIVE рассказывают подробнее о предложениях, доступных военным в ноябре 2026 года.

Реклама

Какие скидки на железнодорожные билеты доступны военным

Через приложение "Армия+" военнослужащие могут одновременно оформить до четырех железнодорожных билетов из специального резерва Укрзализныци.

Эта возможность доступна, если обычных мест в поезде уже нет. Воспользоваться резервом можно за пять суток до отправления поезда, но не позднее чем за шесть часов до начала рейса.

Предложение в основном касается поездов, курсирующих в города, расположенные вблизи районов боевых действий, или из них.

Читайте также:

На каких АЗС военные могут сэкономить

В ноябре скидки для военнослужащих действуют в десяти сетях автозаправочных станций. Они распространяются на топливо, напитки, еду в кафе и товары магазинов при АЗС:

  • ОККО — до 7 грн скидки на литр топлива в пределах 200 литров в месяц, 30% на кофе и чай, 20% в кафе и 10% в магазине.
  • WOG — до 7 грн на литр топлива, 40% на напитки, до 30% в кафе и 10% в магазине. При оплате картой ПриватБанка можно получить дополнительные скидки: 9 грн/л на MUSTANG, 8 грн/л на бензин и дизель Евро-5 и 4 грн/л на автогаз. Льготные цены действуют на первые 100 литров топлива в месяц. После использования лимита остается стандартная скидка WOG в программе "Плюсы" без ограничения объема. Для получения предложения необходимо открыть WOG в разделе "Плюсы", проверить соответствие карты ПриватБанка условиям акции, сгенерировать или обновить QR-код и предъявить его на кассе.
  • UKRNAFTA — по карте Mastercard от UKRSIBBANK скидка составляет 12 грн/л на бензин и дизель и 9,50 грн/л на сжиженный газ. С другими картами действуют стандартные условия: 3 грн/л на бензин и дизель и 0,50 грн/л на газ. Общий лимит — 200 литров в месяц независимо от вида топлива и размера скидки. Предложение не действует при оплате через топливный кошелек или NaftaPAY у заправочной колонки. Также можно получить 50% скидки на горячие напитки и хот-доги, 30% в кафе и 10% в магазине.
  • AUTOTRANS — до 4 грн/л на топливо, 10 грн на кофе и 10% на товары магазина.
  • Parallel — до 4 грн/л на топливо, 20% в кафе и 10% в магазине.
  • Marshal — до 3,50 грн/л на бензин и дизель, 1,25 грн/л на газ, 20% в кафе и 10% на товары магазина.
  • Klo — до 4 грн/л на топливо, 30% на кофе, 20% на фаст-фуд и 10% на продукты.
  • Martin — до 2 грн/л на топливо, 50% на кофе, 20% в кафе и 10% в магазине.
  • Chipo — до 3 грн/л на топливо, 20% в кафе и супермаркете.
  • UPG — до 2 грн/л на топливо, 20% в кафе и 10% в супермаркете.

Как военным дешевле отправлять посылки

В программе "Плюсы" предусмотрены специальные условия доставки для военнослужащих от Укрпошты и Новой почты.

Скидки от Укрпошты

Ежемесячно военные могут получить девять штрих-кодов — по три на каждое из трех предложений.

Среди доступных вариантов:

  • отправка или получение посылок весом до 30 кг в прифронтовых областях за 1 или 6 грн по тарифу "Приоритетный" в зависимости от способа оформления;
  • скидка 25% на доставку по Украине по тарифу "Приоритетный";
  • скидка 25% на международные отправления.

Для получения скидки необходимо создать штрих-код в разделе "Плюсы" приложения "Армия+" и показать его сотруднику отделения.

Посылки от Новой почты за 1 грн

Действующие военнослужащие могут отправлять и получать посылки весом до 30 кг за 1 грн в шести прифронтовых областях:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской.

Ежемесячно в приложении можно создать до трех штрих-кодов. Каждый из них действует семь дней, после чего снова становится доступным для использования другими участниками программы.

Какие скидки на лекарства и медицинские услуги доступны военным

Программа "Плюсы" предусматривает специальные предложения не только на товары, но и на медицинские услуги и препараты.

Скидки в лаборатории "ДИЛА"

Военнослужащие и члены их семей могут воспользоваться следующими предложениями:

  • 28% скидки на лабораторные исследования;
  • 99% скидки на определение группы крови и резус-фактора.

Ежемесячно доступно до двух промокодов. Их можно предъявить в отделении лаборатории или ввести при оформлении заказа на сайте или в приложении.

Лекарства со скидками в "Укрпошта.Аптека"

Участникам программы предлагают скидки от 25% до 50% на лекарства и другие товары. Ежемесячно можно получить до пяти промокодов, которыми разрешается делиться с близкими.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

  1. Создать промокод в приложении "Армия+".
  2. Перейти на сайт "Укрпошта.Аптека".
  3. Выбрать товары из специального раздела "Пишаємося+Дякуємо", отмеченные пометкой "Скидка по промокоду".
  4. Ввести код при оформлении заказа.

После этого скидка применяется автоматически. Покупку можно оплатить онлайн и забрать в отделении Укрпошты.

Скидки в "Аптеке Доброго Дня"

В сетях "Аптека Доброго Дня" и "1 Социальная Аптека" военнослужащие могут получить 15% скидки на лекарства и другие товары.

Ежемесячно для этого доступно до пяти промокодов.

Где военным дешевле покупать одежду и снаряжение

В ноябре участники программы "Плюсы" могут воспользоваться скидками в магазинах одежды, амуниции и тактического снаряжения:

  • DefPoint — 15% на весь ассортимент;
  • Rock Front — 25% на товары по полной цене и 10% на акционные;
  • KAMBER — 20% на снаряжение и индивидуальный пошив;
  • Specprom — до 20% на товары сайта;
  • Global Ballistics — 10% на шлемы, бронеплиты, плитоноски и РПС, 5% на остальные товары;
  • M-TAC — 15% на товары и дополнительные специальные предложения;
  • ИБИС — 15% на антидроновое оружие, 20% на одежду Frontier, 10% на остальные товары;
  • STVOL — 15% на оптику, антидроновое оружие и патроны, 12% на другие товары;
  • RAROG TACTICAL GEAR — 15% на снаряжение;
  • DEFENCE UKRAINE — до 40% на амуницию, одежду и другие товары;
  • UTactic — 15% на товары сайта;
  • BGN Armo — 15% на ассортимент сайта;
  • "Балистика" — 15% на бронезащиту и снаряжение;
  • Ukrarmor — 20% на собственную продукцию и 10% на товары других брендов.

Перед покупкой стоит проверить условия конкретного предложения, поскольку скидки могут действовать не на весь ассортимент.

Скидки на продукты, технику и товары для дома

Военнослужащие могут экономить и на обычных покупках. В ноябре программа "Плюсы" предлагает следующие условия:

  • Dnipro-M — 25% на товары бренда, не участвующие в акциях.
  • RIFT — 15% на палатки, спальные мешки, рюкзаки и другие туристические товары.
  • FOZZY — 10% на товары при онлайн-покупках.
  • ARBER — 40% на одежду, обувь и аксессуары, 20% на акционные товары.
  • "Дом игрушек" — 15% на игрушки и другие товары.
  • "Сильпо" — 10% на товары в магазинах.
  • "Комп'ютерний Всесвіт" — до 40% на технику.
  • IDEALIST COFFEE & CO. — 25% на кофе в зернах и дрипы.
  • Rozetka — до 30% на амуницию, инструменты, товары для дома и другие категории.

Такие предложения помогают военным сократить расходы на покупки для себя и семьи. При этом перечень товаров и размер скидок зависят от условий партнеров.

Где военные могут купить книги со скидкой

Для участников программы доступны специальные предложения от книжных магазинов и издательств:

  • "Фолио" — 40% скидки;
  • Librarius — 30%;
  • "Наш Формат" — 15%.

Этими предложениями можно воспользоваться для покупки книг для себя или в качестве подарков близким.

Где военным доступны скидки на питание

Сеть Lviv Croissants предлагает военнослужащим 20% скидки на все блюда из меню, кроме алкогольных напитков.

Для получения скидки необходимо создать соответствующий штрихкод в приложении "Армия+" и предъявить его на кассе перед оплатой.

По условиям предложения этот штрихкод можно использовать без ограничения количества раз.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты получат военнослужащие в ноябре. Размер окладов и доплат зависит от должности, звания, выслуги лет, района службы и характера работы. За отдельные задачи предусмотрены вознаграждения.

Также Новини.LIVE писали, за что военный может остаться без денег. Верховный Суд рассмотрел жалобу защитника, который отказался выполнять боевое задание из-за ухудшения самочувствия. Командование вынесло ему строгий выговор и не выплатило дополнительное вознаграждение за месяц.

военные покупки льготы Армия+ скидки
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации