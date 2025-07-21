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Доллары и евро в ПриватБанке — сколько валюты можно купить

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 07:01
Сколько валюты можно приобрести в ПриватБанке — о каких лимитах надо знать
Парень проходит отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине банкам и небанковским учреждениям разрешено продавать населению наличную иностранную валюту без ограничений. Однако, например, ПриватБанк установил собственные правила для проведения операций.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Если клиент хочет приобрести валюту в ПриватБанке на сумму, которая больше 400 тысяч гривен (в эквиваленте), то от него потребуют:

  • предъявить документы, подтверждающие источник происхождения средств;
  • пройти идентификацию.

Также банк установил требования по минимальному заказу наличных. Например, минимальная сумма персонального — 300 долларов или евро.

Чтобы получить наличные в ПриватБанке без предварительного заказа, нужно обратиться к кассиру в банке. Деньги выдадут в том случае, если в кассе будет валюта.

Лимиты на снятие наличных денег

На снятие наличных с валютной карты тоже действуют ограничения. Например, клиентам ПриватБанка можно снимать до 100 тысяч гривен в день в национальной валюте или эквивалент в валюте счета. Это условие нужно учитывать гражданам, которые планируют крупные покупки или другие финоперации.

Напомним, что ПриватБанк установил тарифы на снятие наличных. Но если придерживаться некоторых правил, то удастся сэкономить деньги. Узнавайте также, по каким правилам в ПриватБанке происходят денежные переводы между картами.

ПриватБанк деньги валюта наличка банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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