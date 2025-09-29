Видео
Доллары на карточку ПриватБанка — как открыть валютный счет

Дата публикации 29 сентября 2025 07:01
ПриватБанк и валютный счет — что нужно знать об открытии карты
Девушка держит карточку в руках. Новини.LIVE

В Украине граждане часто интересуются валютными картами. Кому-то она нужна для того, чтобы хранить доллары, кто-то хочет получить ее, чтобы покупать товары или услуги за рубежом. Еще часть украинцев оформляет валютную карту для получения переводов от родственников, которые сейчас находятся за границей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно открыть валютную карту в ПриватБанке.

Как получить валютную карту в ПриватБанке

Как говорится на сайте банка, сначала вы авторизуетесь в приложении Приват24, после чего:

  • в меню "Кошелек" жмете на "Добавить" и выбираете "Digital карту";
  • определяетесь с типом карты, которую хотите оформить (Кредитная или Дебетовая), платежной системой и валютой.

Новая карта отобразится в вашем кошельке через десять минут. Ее сразу можно подвязать к аккаунту в Apple Pay или Google Pay.

Что еще стоит знать

Многие украинцы присылают финансовую помощь своим родственникам, которые из-за полномасштабной войны с РФ выехали в страны Европы. У клиентов ПриватБанка, например, есть возможность переводить за границу доллары, евро или другую иностранную валюту, однако для этого нужно соблюдать определенные правила.

Например, если родители хотят отправить деньги ребенку, то понадобится свидетельство о рождении. Если же речь идет о муже или жене — свидетельство о браке. Документы можно отсканировать и отправить в онлайн-чат.

Ранее мы рассказывали, что украинцы смогут получать базовую соцпомощь от государства на Дія.Карту в ПриватБанке. Известно, что для этого нужно. Узнавайте также, как клиентам ПриватБанка настроить автоплатежи.

выплаты ПриватБанк валюта карточка долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
