ПриватБанк і валютний рахунок — що треба знати про відкриття картки

В Україні громадяни часто цікавляться валютними картками. Комусь вона потрібна для того, щоб зберігати долари, хтось хоче отримати її, щоб купувати товари чи послуги за кордоном. Ще частина українців оформлює валютну картку для отримання переказів від родичів, які нині перебувають за кордоном.

Сайт Новини.LIVE вирішив розповісти, як можна відкрити валютну картку у ПриватБанку.

Як отримати валютну картку у ПриватБанку

Як йдеться на сайті банку, спочатку ви авторизовуєтеся у додатку Приват24, після чого:

у меню "Гаманець" тиснете на "Додати" та обираєте "Digital картку";

визначаєтеся з типом картки, яку хочете оформити (Кредитну чи Дебетова), платіжною системою та валютою.

Нова картка відобразиться у вашому гаманці через десять хвилин. Її одразу можна підв'язати до акаунту в Apple Pay чи Google Pay.

Що ще варто знати

Багато українців надсилають фінансову допомогу своїм родичам, які через повномасштабну війну з РФ виїхали до країн Європи. У клієнтів ПриватБанку, наприклад, є можливість переказувати за кордон долари, євро або іншу іноземну валюту, однак для цього потрібно дотримуватися певних правил.

Наприклад, якщо батьки хочуть надіслати гроші дитині, то знадобиться свідоцтво про народження. Якщо ж йдеться про чоловіка чи дружину — свідоцтво про шлюб. Документи можна відсканувати та надіслати в онлайн-чат.

Раніше ми розповідали, що українці зможуть отримувати базову соцдопомогу від держави на Дія.Картку у ПриватБанку. Відомо, що для цього потрібно. Дізнавайтесь також, як клієнтам ПриватБанку налаштувати автоплатежі.