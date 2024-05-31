Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доллар в банках подорожал перед выходными — как изменился курс arrow

Доллар в банках подорожал перед выходными — как изменился курс

31 мая 2024 22:28
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 1 июня — сколько стоит доллар перед выходными
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках повысился перед выходными. По решению Национального банка Украины (НБУ), также установлен новый рекорд официального курса.

Об этом говорится на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу ситуации.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ установил новые официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,53 грн (+0,03);
  • евро — 43,98 грн (+0,17);
  • злотый — 10,31 грн (+0,08).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, на украинском наличном рынке доллар снова подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,49 грн (+0,08), в продаже — 41,09 грн (+0,06). Евровалюта в покупке стоит — 43,84 грн (+0,14), в продаже — 44,69 грн (+0,15).

ПриватБанк также повысил курс доллара перед выходными. В покупке стоит 40,50 грн (+0,10), в продаже — 41,15 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (+0,10), продают — за 40,97 грн (+0,07). В Ощадбанке стоит в покупке 40,50 грн (+0,05), в продаже — 41,15 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар несколько снизился в цене: стоит в покупке — 40,98 грн (-0,02), в продаже — 41,10 грн (0,00). Евровалюту покупают за 44,50 грн (+0,05), продают — за 44,70 грн (0,00).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, некоторых клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" 1 июля 2024 года ожидают тарифные изменения. Банк отменит комиссионное вознаграждение за выдачу наличных средств через отделение по арестованным счетам.

Мы также писали, что в Украине хотят ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией такой возможности работает Национальный банк.

курс гривны
доллар
курс доллара
НБУ
евро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном