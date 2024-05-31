Курс валют на 1 июня — сколько стоит доллар перед выходными

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках повысился перед выходными. По решению Национального банка Украины (НБУ), также установлен новый рекорд официального курса.

Об этом говорится на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу ситуации.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ установил новые официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,53 грн (+0,03);

евро — 43,98 грн (+0,17);

злотый — 10,31 грн (+0,08).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, на украинском наличном рынке доллар снова подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,49 грн (+0,08), в продаже — 41,09 грн (+0,06). Евровалюта в покупке стоит — 43,84 грн (+0,14), в продаже — 44,69 грн (+0,15).

ПриватБанк также повысил курс доллара перед выходными. В покупке стоит 40,50 грн (+0,10), в продаже — 41,15 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (+0,10), продают — за 40,97 грн (+0,07). В Ощадбанке стоит в покупке 40,50 грн (+0,05), в продаже — 41,15 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар несколько снизился в цене: стоит в покупке — 40,98 грн (-0,02), в продаже — 41,10 грн (0,00). Евровалюту покупают за 44,50 грн (+0,05), продают — за 44,70 грн (0,00).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, некоторых клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" 1 июля 2024 года ожидают тарифные изменения. Банк отменит комиссионное вознаграждение за выдачу наличных средств через отделение по арестованным счетам.

Мы также писали, что в Украине хотят ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией такой возможности работает Национальный банк.