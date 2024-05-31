Курс валют на 1 червня — скільки коштує долар перед вихідними

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках підвищився перед вихідними. За рішенням Національного банку України (НБУ), також встановлено новий рекорд офіційного курсу.

Про це йдеться на сайті Нацбанку та порталах з моніторингу за ситуацією.

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Так, НБУ встановив нові офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,53 грн (+0,03);

євро — 43,98 грн (+0,17);

злотий — 10,31 грн (+0,08).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, на українському готівковому ринку долар знову подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,49 грн (+0,08), у продажу — 41,09 грн (+0,06). Євровалюта у купівлі коштує — 43,84 грн (+0,14), у продажу — 44,69 грн (+0,15).

ПриватБанк також підвищив курс долара перед вихідними. У купівлі коштує 40,50 грн (+0,10), у продажу — 41,15 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (+0,10), продають — за 40,97 грн (+0,07). В Ощадбанку коштує у купівлі 40,50 грн (+0,05), у продажу — 41,15 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар дещо знизився у ціні: коштує у купівлі — 40,98 грн (-0,02), у продажу — 41,10 грн (0,00). Євровалюту купують за 44,50 грн (+0,05), продають — за 44,70 грн (0,00).

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Нагадаємо, на деяких клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк" 1 липня 2024 року чекають тарифні зміни. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівкових коштів через відділення з арештованих рахунків.

Ми також писали, що в Україні хочуть ввести ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією такої можливості працює Національний банк.