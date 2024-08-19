Курс доллара растет — как реагирует Нацбанк в рамках поддержки гривны

Здание НБУ. Фото: Bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе повысил официальный курс американской валюты до 41,21 грн/долл. (+0,10 грн). В то же время, фиксируют сокращение структурного дефицита валюты на межбанковском валютном рынке.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Поддержка курса нацвалюты НБУ

Как отмечается, НБУ в течение недели 12-16 августа продал на межбанковском валютном рынке меньше валюты для поддержки гривны. Речь идет об объеме в 518,60 млн долл., что на 4% меньше, чем неделей ранее. До этого было продано 540,95 млн долл.

В то же время, объем продаж находится на уровне ниже среднего за неделю с начала 2024 года в 570 млн долл.

В целом с начала этого года Нацбанк продал на межбанке 19 млрд долл., что меньше международной помощи, оказанной Украине с начала года, объемом в 24,5 млрд долл. Как известно, в августе Украина получила первый нынешний транш помощи от Соединенных Штатов на сумму 3,9 млрд долл., а также 4,2 млрд евро от Европейского Союза.

Валютные интервенции на межбанке

Данные с межбанка. Источник: НБУ

По официальным данным, за первые семь месяцев года доллар подорожал на 8%. В начале года американская валюта стоила 38 гривен, а в августе — 41,21.

Контролируемые колебания курса доллара

Ранее в Национальном банке отмечали, что регулятор специально допускает умеренные колебания валютного курса, учитывая спрос и предложение в определенных рамках.

"Мы толерируем гибкость — умеренные колебания курса, под влиянием спроса и предложения, в какую сторону они бы не происходили, если они не угрожают ценовой стабильности", — пояснили в НБУ.

Там подчеркнули, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны, ведь именно это дает ощущение валютного риска, что в целом улучшает адаптивность экономики и позволяет избежать определенных дисбалансов.

Что еще стоит знать

Напомним, к утру 19 августа доллар США немного подорожал, стоимость евро почти не изменилась, а польский злотый прибавил к стоимости. В любом случае, все эти колебания нельзя назвать значительными.

Также мы писали, что по состоянию на конец лета 2024 года Национальный банк оценил ситуацию на валютном рынке. Регулятор вполне допускает, что курс доллара пойдет не только в сторону повышения, но и понижения.