Курс валют сегодня 19 августа – какова стоимость доллара, евро и злотого сегодня

Люди возле пункта обмена валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

К утру 19 августа, доллар США немного подорожал, стоимость евро почти не изменилась, а польский злотый прибавил к стоимости. В любом случае, все эти колебания нельзя назвать значительными.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара

Курс американского доллара по состоянию на 19 августа установлен на уровне: 41,21 (+0,08).

Курс евро

Официальный курс евро, как утвердил Нацбанк, составляет 45,29 (-0,01).

Курс злотого

При НБУ курс злотого в четверг составляет 10,60 (+0,02).

Курсы валют от Нацбанка. Фото: Скриншот

Курс доллара в обменниках

На наличном рынке стоимость доллара почти не изменилась. Валюта стоит в среднем по покупке — 41,30, по продаже — 41,41.

Курс евро в обменниках

Евровалюта заметно выросла. В среднем покупка евро составляет —45,43, а продажа — 45,60.

Курс злотого в обменниках

Стоимость польского злотого на наличном рынке тоже поднялась – 10,50, в продаже — 10,60.

Курс доллара в банках

По данным Finance.ua, в ПриватБанке доллар покупают — за 40,85, продают — за 41,45. Райффайзен Банк покупает эту валюту за 40,90, продает — за 41,37. В Сбербанке стоимость доллара при покупке составляет — 41,05, а при продаже — 41,70. Укрсиббанк покупает доллар за 40,85, а продает — за 41,40. Цена на американскую валюту в Universal Bank при покупке 40,35, при продаже — 41,35.

Курс евро в банках

В то же время стоимость евровалюты в ПриватБанке при покупке 44,50, при продаже — 45,50. В Райффайзен Банке евро покупают — за 45,00, а продают — за 45,48. Сбербанк покупает эту валюту — за 44,85, а продает за 45,75. Укрсиббанк покупает евро — за 44,75, а продает — за 45,65. Цена на евро у Universal Bank при покупке — 43,85, при продаже — 45,35.

Курс злотого в банках

Тем временем курс польского злотого в ПриватБанке при покупке —10,48, а при продаже — за 10,65. Райффайзен Банк покупает эту валюту — за 9,50, а продает — за 10,90. В Сбербанке злотый покупают за 9,95, а продают — за 10,55. Укрсиббанк и Universal Bank сегодня сделки с польским злотым не проводят.

Курс валют в разных банках. Фото: Скриншот

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Прогноз курса доллара

Напомним, что по состоянию на конец лета 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) оценил ситуацию на валютном рынке. Регулятор вполне допускает, что курс доллара пойдет не только в сторону повышения, но и понижения .

В интервью "Экономической правде" руководитель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны, поскольку это возвращает ощущение валютного риска, что в итоге улучшает адаптивность украинской экономики и позволяет избежать определенных дисбалансов.