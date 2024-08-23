Курс валют сьогодні 23 серпня — яка вартість долара, євро та злотого

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс долара на валютному ринку 23 серпня 2024 року майже не змінився. Те саме стосується польського злотого. Проте євровалюта потроху дорожчає. Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс на сьогодні.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, Національний банк України встановив на сьогодні офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,28 грн (-0,01);

євро — 45,98 грн (+0,09);

злотий — 10,74 грн (-0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар теж майже не змінився. Коштує у середньому у купівлі 41,12 грн, у продажу — 41,56 грн. Євровалюта у купівлі коштує — 45,60 грн, у продажу — 46,28 грн.

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (-0,05), продає — 41,50 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,00 грн (-0,10), продають — за 41,43 грн (-0,06). В Ощадбанку вартість не змінилась, під час купівлі 41,10 грн (0,00), під час продажу — 41,75 грн (+0,05).

Курс валют в українських банках. Фото: Скриншот

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,35 грн (-0,09), у продажу — 41,42 грн (-0,11). Євровалюта у купівлі коштує 45,90 грн (+0,10), у продажу — 46,08 грн (+0,06).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Коментар експерта

Наразі Національний банк України утримує курс у районі 41 гривні. Втім, експерти зазначають, що прогнозувати вартість долара складно, оскільки вона повністю залежить від НБУ.

Голова комітету економістів України Андрій Новак розповів Новинам.LIVE, що така курсова політика регулятора може нести небезпечні корупційні ризики.

"Те, що зараз НБУ називає керованою гнучкістю обмінного курсу, насправді означає майже відмову від курсової політики як такої. Зараз Національний банк, завдяки нашим зовнішнім партнерам, має рекордні золотовалютні резерви — більші ніж в будь-який мирний рік. Регулятор має всі можливості для того, щоб підтримувати відносно стабільний курс гривні" — підкреслив Новак.