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Доллар и евро снова растут, а злотый закрепился на одном уровне — курс валют сегодня

16 сентября 2024 09:05
Ксения Симонова - Редактор
Курс доллара, евро и злотого на сегодня, 16 сентября
Обмен валюты. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Курс доллара и евро в банках и финучреждениях растет 16 сентября 2024 года. Национальный банк Украины также обновил официальный курс в сторону повышения.

Об этом пишет Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине на сегодня

Сегодня главный финансовый регулятор установил официальный курс доллара на уровне 41,37 грн (+0,04).

Средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 41,18 грн (+0,02) при покупке и 41,58 грн (+0,04) при продаже.

В обменных пунктах средний курс покупки доллара находится на уровне 41,50 грн, а продажи — 41,55 грн.

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Средний курс бакса в банках. Фото: Minfin

Курс евро на сегодня

Евровалюта значительно прибавила в стоимости согласно данным НБУ. Евро сегодня стоит 45,79 грн (+0,24).

В банках евро в среднем покупают за 45,43 грн (+0,14), а продают за 46,10 грн (+0,03).

В пунктах обмена валют евро стоит 46,00 грн при покупке и 46,15 грн при продаже.

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Средний курс евро в банках. Фото: Minfin

Курс польского злотого на сегодня

Польская валюта закрепилась на уровне 10,57 грн, что соответствует курсу, который НБУ установил на прошлой неделе.

В украинских банках злотый сегодня в среднем покупают за 10,29 грн (+0,05), а продают за 10,80 грн (+0,06).

В обменниках польский злотый покупают за 10,61 грн, а продают за 10,73 грн.

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Средний курс злотого в банках. Фото: Minfin

Другие валюты

Британский фунт стерлингов украинские банки в среднем покупают за 52,88 грн, а в продажу предлагают за 54,54 грн.

Чешская крона покупается банками за 1,72 грн, в продажу предлагается за 1,83 грн.

Швейцарский франк украинские банки сегодня покупают за 47,48 грн, а в продаже он стоит 48,97 грн.

Прогноз по рынку валют

В Украине на следующий год курс доллара значительно возрастет. Ожидается, что американская валюта подорожает примерно на 4 грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По словам нардепа, в бюджете на 2025 год заложен курс национальной валюты в 45 грн за доллар. Он также сообщил, что инфляция на следующий год закладывается в +9,5%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.

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