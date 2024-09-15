Курс доллара может вырасти до 45 грн — нардеп рассказал детали

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на следующий год курс доллара значительно возрастет. Ожидается, что американская валюта подорожает приблизительно на 4 грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, в бюджете на 2025 год заложен курс национальной валюты в 45 грн за доллар.

Скриншот: t.me/yzheleznyak

Он также сообщил, что инфляция на следующий год закладывается в +9,5%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.

Государственный бюджет-2025

Железняк также обнародовал основные экономические показатели, указанные в проекте госбюджета:

Доходы общего фонда (без официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд грн. Расходы общего фонда: 3643,6 млрд грн. Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2223 млрд грн (26,3% от ВВП). В 2024 году на поддержку социально незащищенных граждан предусмотрено 419,2 млрд грн. Из этой суммы 237,9 млрд грн будут направлены на Пенсионный фонд, 127,9 млрд грн — на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах, а 42,3 млрд грн будут использованы на выплату льгот и субсидий. Здравоохранение: 210,7 млрд грн. Образование: 169,3 млрд грн. Культура и информационное пространство: 9,6 млрд грн. Цифровая трансформация: 4 млрд грн. Научные исследования: 14 млрд грн. Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%"). Гранты для бизнеса: 1,4 млрд грн. Поддержка регионов: 12,2 млрд грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах). Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд грн. Гуманитарное разминирование: 1 млрд грн. Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд грн. Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд грн. Резервный фонд: 43,9 млрд грн. Внешние заимствования: 1658,4 млрд грн. Внутренние заимствования: 579,2 млрд грн. Дефицит госбюджета: 19,4% ВВП.

Что еще стоит знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины прогнозирует стремительный рост заработной платы в стране. Это обусловлено прежде всего дефицитом квалифицированных работников, что повышает конкуренцию на рынке труда.