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Доллар существенно подорожает — какой курс заложили в бюджет на 2025 год

15 сентября 2024 12:47
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Курс доллара может вырасти до 45 грн — нардеп рассказал детали
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине на следующий год курс доллара значительно возрастет. Ожидается, что американская валюта подорожает приблизительно на 4 грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, в бюджете на 2025 год заложен курс национальной валюты в 45 грн за доллар.

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Скриншот: t.me/yzheleznyak

Он также сообщил, что инфляция на следующий год закладывается в +9,5%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.

Государственный бюджет-2025

Железняк также обнародовал основные экономические показатели, указанные в проекте госбюджета:

  1. Доходы общего фонда (без официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд грн.
  2. Расходы общего фонда: 3643,6 млрд грн.
  3. Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2223 млрд грн (26,3% от ВВП).
  4. В 2024 году на поддержку социально незащищенных граждан предусмотрено 419,2 млрд грн. Из этой суммы 237,9 млрд грн будут направлены на Пенсионный фонд, 127,9 млрд грн — на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах, а 42,3 млрд грн будут использованы на выплату льгот и субсидий.
  5. Здравоохранение: 210,7 млрд грн.
  6. Образование: 169,3 млрд грн.
  7. Культура и информационное пространство: 9,6 млрд грн.
  8. Цифровая трансформация: 4 млрд грн.
  9. Научные исследования: 14 млрд грн.
  10. Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").
  11. Гранты для бизнеса: 1,4 млрд грн.
  12. Поддержка регионов: 12,2 млрд грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).
  13. Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд грн.
  14. Гуманитарное разминирование: 1 млрд грн.
  15. Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд грн.
  16. Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд грн.
  17. Резервный фонд: 43,9 млрд грн.
  18. Внешние заимствования: 1658,4 млрд грн.
  19. Внутренние заимствования: 579,2 млрд грн.
  20. Дефицит госбюджета: 19,4% ВВП.

Что еще стоит знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины прогнозирует стремительный рост заработной платы в стране. Это обусловлено прежде всего дефицитом квалифицированных работников, что повышает конкуренцию на рынке труда.

курс валют госбюджет Ярослав Железняк курс доллара доллар

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