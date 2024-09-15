Курс доллара может вырасти до 45 грн — нардеп рассказал детали

Доллар существенно подорожает — какой курс заложили в бюджет на 2025 год
В Украине на следующий год курс доллара значительно возрастет. Ожидается, что американская валюта подорожает приблизительно на 4 грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Какие изменения заложены в бюджет на 2025 год
По словам нардепа, в бюджете на 2025 год заложен курс национальной валюты в 45 грн за доллар.
Он также сообщил, что инфляция на следующий год закладывается в +9,5%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.
Государственный бюджет-2025
Железняк также обнародовал основные экономические показатели, указанные в проекте госбюджета:
- Доходы общего фонда (без официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд грн.
- Расходы общего фонда: 3643,6 млрд грн.
- Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2223 млрд грн (26,3% от ВВП).
- В 2024 году на поддержку социально незащищенных граждан предусмотрено 419,2 млрд грн. Из этой суммы 237,9 млрд грн будут направлены на Пенсионный фонд, 127,9 млрд грн — на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах, а 42,3 млрд грн будут использованы на выплату льгот и субсидий.
- Здравоохранение: 210,7 млрд грн.
- Образование: 169,3 млрд грн.
- Культура и информационное пространство: 9,6 млрд грн.
- Цифровая трансформация: 4 млрд грн.
- Научные исследования: 14 млрд грн.
- Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").
- Гранты для бизнеса: 1,4 млрд грн.
- Поддержка регионов: 12,2 млрд грн. (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).
- Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд грн.
- Гуманитарное разминирование: 1 млрд грн.
- Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд грн.
- Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд грн.
- Резервный фонд: 43,9 млрд грн.
- Внешние заимствования: 1658,4 млрд грн.
- Внутренние заимствования: 579,2 млрд грн.
- Дефицит госбюджета: 19,4% ВВП.
Что еще стоит знать
Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.
Мы также писали, что Кабинет Министров Украины прогнозирует стремительный рост заработной платы в стране. Это обусловлено прежде всего дефицитом квалифицированных работников, что повышает конкуренцию на рынке труда.
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