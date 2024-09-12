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Доллар, евро и злотый растут — курс валют на сегодня

12 сентября 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого на сегодня 12 сентября
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс иностранных валют по отношению к гривне по данным НБУ на сегодня, 12 сентября 2024 года, растет. В частности, речь идет о долларе, евро и польском злотом.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,18 грн (+0,04);
  • евро — 45,48 грн (+0,11);
  • злотый — 10,61 грн (+0,02).
Доллар, евро и злотый растут - курс валют на сегодня - фото 1
Изменение курса доллара и евро. Фото: Скриншот с сайта НБУ

Курс обмена валют на сегодня

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий. В покупке доллар в среднем стоит 40,95 грн (-0,34), в продаже — 41,48 грн (+0,08). Стоимость евро в покупке составляет 45,27 грн (-0,50), а в продаже — 45,93 грн (+0,08).

ПриватБанк покупает доллар за 40,82 грн (+0,07), продает — 41,42 грн (+0,07). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,00 грн (+0,10), а при продаже — 41,40 грн (+0,06). Сбербанк же покупает валюту за 40,95 грн (-0,05), продает — за 41,60 грн (+0,10).

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Курс доллара в разных банках. Фото: Скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Глава правления "ГЛОБУС БАНКА" Сергей Мамедов считает, что до конца 2024 года курс валют вряд ли сильно изменится. По его словам, стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,30 – 42,00 грн. В свою очередь это совпадает с расчетами, которые в свое время призывали в бюджет нынешнего года.

"Уже давно отсутствуют ажиотаж или паника, доллар и евро не считаются "дефицитом", погоня за валютой отсутствует", — цитирует банкира MC.today.

Также, по его прогнозам, Нацбанк при необходимости примет решительные меры, если население начнет воспринимать валютный курс как индикатор экономического состояния страны.

"Несмотря на возможные новые, еще неведомые военные и экономические вызовы, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой: гривне не грозит неконтролируемое обесценивание", — сказал Мамедов.

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