Курс доллара, евро и злотого на сегодня, 13 сентября

Пункт обмена валют Фото: KyivLine

Курс доллара в финучреждениях и обменниках увеличивается 13 сентября 2024 года. Национальный банк Украины также обновил официальный курс в сторону повышения.

Об этом пишет Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,27 грн (+0,09);

евро — 45,48 грн (+0,11);

злотый — 10,57 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар изменил стоимость. Стоит в среднем по покупке 41,08 грн (+0,01), в продаже — 41,54 грн (0,00). Евровалюта в покупке стоит — 45,26 грн (-0,01), в продаже — 45,91 грн (-0,02).

ПриватБанк покупает доллар за 40,85 грн (+0,03), продает — 41,45 грн (+0,03). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,00 грн (0,00), а при продаже — 41,42 грн (+0,02). Сбербанк же покупает валюту за 41,05 грн (+0,10), продает — за 41,55 грн (-0,05).

Курс доллара в разных банках. Фото: Скриншот с сайта Minfin

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,40 грн, в продаже — 41,45 грн. Евровалюта в покупке стоит 45,75 грн, в продаже — 45,90 грн.

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Прогноз по рынку валют

Глава правления "ГЛОБУС БАНКА" Сергей Мамедов считает, что до конца 2024 года курс валют вряд ли сильно изменится. По его словам, стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,30 – 42,00 грн. В свою очередь это совпадает с расчетами, которые в свое время закладывали в бюджет нынешнего года.

"Уже давно отсутствуют ажиотаж или паника, доллар и евро не считаются "дефицитом", погоня за валютой отсутствует", — цитирует банкира MC.today.

Также, по его прогнозам, Нацбанк при необходимости примет решительные меры, если население начнет воспринимать валютный курс как индикатор экономического состояния страны.