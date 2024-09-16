Курс долара, євро та злотого на сьогодні, 16 вересня

Долар та євро знову зростають, а злотий закріпився на одному рівні — курс валют на сьогодні
Курс долара та євро у фінустановах та обмінниках зростає 16 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення.
Про це пише повідомляє Нацбанку та моніторингові сайти.
Курс долара в Україні на сьогодні
Сьогодні головний фінансовий регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,37 грн (+0,04).
Середній курс долара в українських банках знаходиться на рівні 41,18 грн (+0,02) при купівлі та 41,58 грн (+0,04) при продажі.
В обмінних пунктах середній курс купівлі долара знаходиться на рівні 41,50 грн, а продажу — 41,55 грн.
Курс євро на сьогодні
Євровалюта значно додала у вартості згідно з даними НБУ. Євро сьогодні коштує 45,79 грн (+0,24).
У банках євро в середньому купують за 45,43 грн (+0,14), а продають за 46,10 грн (+0,03).
В пунктах обміну валют євро коштує 46,00 грн при купівлі та 46,15 грн при продажу.
Курс польського злотого на сьогодні
Польська валюта закріпилась на рівні 10,57 грн, що відповідаю курсу, який НБУ встановив минулого тижня.
В українських банках злотий сьогодні в середньому купують за 10,29 грн (+0,05), а продають за 10,80 грн (+0,06).
В обмінниках польський злотий купують за 10,61 грн, а продають за 10,73 грн.
Інші валюти
Британський фунт стерлінгів українські банки в середньому купують за 52,88 грн, а в продаж пропонують за 54,54 грн.
Чеська крона купується банками за 1,72 грн, в продаж пропонується за 1,83 грн.
Швейцарський франк українські банки сьогодні купують за 47,48 грн, а в продажу він коштує 48,97 грн.
Прогноз щодо ринку валют
В Україні наступного року курс долара значно зросте. Очікується, що американська валюта здорожчає приблизно на 4 грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, в бюджеті на 2025 рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар. Він також повідомив, що інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.
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