Курс долара, євро та злотого на сьогодні, 16 вересня

Пункт обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс долара та євро у фінустановах та обмінниках зростає 16 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення.

Про це пише повідомляє Нацбанку та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні на сьогодні

Сьогодні головний фінансовий регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,37 грн (+0,04).

Середній курс долара в українських банках знаходиться на рівні 41,18 грн (+0,02) при купівлі та 41,58 грн (+0,04) при продажі.

В обмінних пунктах середній курс купівлі долара знаходиться на рівні 41,50 грн, а продажу — 41,55 грн.

Середній курс долара у банках. Фото: Minfin

Курс євро на сьогодні

Євровалюта значно додала у вартості згідно з даними НБУ. Євро сьогодні коштує 45,79 грн (+0,24).

У банках євро в середньому купують за 45,43 грн (+0,14), а продають за 46,10 грн (+0,03).

В пунктах обміну валют євро коштує 46,00 грн при купівлі та 46,15 грн при продажу.

Середній курс євро у банках. Фото: Minfin

Курс польського злотого на сьогодні

Польська валюта закріпилась на рівні 10,57 грн, що відповідаю курсу, який НБУ встановив минулого тижня.

В українських банках злотий сьогодні в середньому купують за 10,29 грн (+0,05), а продають за 10,80 грн (+0,06).

В обмінниках польський злотий купують за 10,61 грн, а продають за 10,73 грн.

Середній курс злотого у банках. Фото: Minfin

Інші валюти

Британський фунт стерлінгів українські банки в середньому купують за 52,88 грн, а в продаж пропонують за 54,54 грн.

Чеська крона купується банками за 1,72 грн, в продаж пропонується за 1,83 грн.

Швейцарський франк українські банки сьогодні купують за 47,48 грн, а в продажу він коштує 48,97 грн.

Прогноз щодо ринку валют

В Україні наступного року курс долара значно зросте. Очікується, що американська валюта здорожчає приблизно на 4 грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, в бюджеті на 2025 рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар. Він також повідомив, що інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.