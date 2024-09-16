Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Долар та євро знову зростають, а злотий закріпився на одному рівні — курс валют на сьогодні arrow

Долар та євро знову зростають, а злотий закріпився на одному рівні — курс валют на сьогодні

16 вересня 2024 09:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс долара, євро та злотого на сьогодні, 16 вересня
Пункт обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара та євро у фінустановах та обмінниках зростає 16 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення. 

Про це пише повідомляє Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара в Україні на сьогодні

Сьогодні головний фінансовий регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,37 грн (+0,04).

Середній курс долара в українських банках знаходиться на рівні 41,18 грн  (+0,02) при купівлі та 41,58 грн (+0,04) при продажі. 

В обмінних пунктах середній курс купівлі долара знаходиться на рівні 41,50 грн, а продажу — 41,55 грн. 

None - фото 1
Середній курс долара у банках. Фото: Minfin

Курс євро на сьогодні

Євровалюта значно додала у вартості згідно з даними НБУ. Євро сьогодні коштує 45,79 грн (+0,24).

У банках євро в середньому купують за 45,43 грн (+0,14), а продають за 46,10 грн (+0,03).

В пунктах обміну валют євро коштує 46,00 грн при купівлі та 46,15 грн при продажу.

None - фото 2
Середній курс євро у банках. Фото: Minfin

Курс польського злотого на сьогодні

Польська валюта закріпилась на рівні 10,57 грн, що відповідаю курсу, який НБУ встановив минулого тижня.  

В українських банках злотий сьогодні в середньому купують за 10,29 грн (+0,05), а продають за 10,80 грн (+0,06).

В обмінниках польський злотий купують за 10,61 грн, а продають за 10,73 грн.

None - фото 3
Середній курс злотого у банках. Фото: Minfin

Інші валюти

Британський фунт стерлінгів українські банки в середньому купують за 52,88 грн, а в продаж пропонують за 54,54 грн.

Чеська крона купується банками за 1,72 грн, в продаж пропонується за 1,83 грн.

Швейцарський франк українські банки сьогодні купують за 47,48 грн, а в продажу він коштує 48,97 грн.

Прогноз щодо ринку валют

В Україні наступного року курс долара значно зросте. Очікується, що американська валюта здорожчає приблизно на 4 грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, в бюджеті на 2025 рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар. Він також повідомив, що інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.

Також важливі новини дня по темі:

курс валют курс гривні курс долара курс євро злотий обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:30 Юристка пояснила, які документи можуть перевірити у військовозобов'язаного чоловіка

09:24 Другий замах — Байден доручив посилити охорону Трампа

09:14 Подарунок від окупантів — до берегів Одещини знову винесло міну

09:05 Долар та євро знову зростають, а злотий закріпився на одному рівні — курс валют на сьогодні

09:01 Право на відпустку під час війни — що змінилося для українців

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

08:58 Нічна атака на Україну — сили ППО знищили понад пів сотні ударних дронів

08:56 Замах на Дональда Трампа — ФБР затримало підозрюваного

08:40 Росіяни заявили про атаку на Бєлгород — в місті палає житловий будинок та авто

08:30 Хто з офіцерів запасу отримає відстрочку від мобілізації — перелік підстав

08:26 В Україні зросли тарифи на послуги ЖКГ на 18,5% — дані Держстату

09:30 Юристка пояснила, які документи можуть перевірити у військовозобов'язаного чоловіка

09:24 Другий замах — Байден доручив посилити охорону Трампа

09:14 Подарунок від окупантів — до берегів Одещини знову винесло міну

09:05 Долар та євро знову зростають, а злотий закріпився на одному рівні — курс валют на сьогодні

09:01 Право на відпустку під час війни — що змінилося для українців

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

08:58 Нічна атака на Україну — сили ППО знищили понад пів сотні ударних дронів

08:56 Замах на Дональда Трампа — ФБР затримало підозрюваного

08:40 Росіяни заявили про атаку на Бєлгород — в місті палає житловий будинок та авто

08:30 Хто з офіцерів запасу отримає відстрочку від мобілізації — перелік підстав

08:26 В Україні зросли тарифи на послуги ЖКГ на 18,5% — дані Держстату

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію