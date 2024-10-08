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Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

8 октября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Какой курс доллара, евро и злотого сегодня, 8 октября
Мужчина входит в пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE.
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 8 октября, по данным НБУ, продолжает меняться в цене. В частности, доллар стал дороже, а евровалюта и польский злотый подешевели.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 41,19 грн (+0,01);
  • евро — 45,22 грн (-0,21);
  • злотый — 10,46 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара при покупке остался прежним. В частности, доллар США стоит в среднем при покупке 41,41 грн (0,00), в продаже — 41,47 грн (-0,01). Евровалюта теряет стоимость и стоит при покупке — 45,65 грн (-0,04), в продаже — 45,78 грн (-0,06).

ПриватБанк доллар покупает за 40,85 грн (0,00), продает — за 41,45 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,95 грн (-0,05), продают — за 41,39 грн (-0,02). В Ощадбанке доллар стоит при покупке 41,00 грн (0,00), при продаже — 41,55 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня - фото 1
Источник: Курс

Где самый выгодный курс в банках

По данным портала Минфин, дороже всего доллар покупает Укргазбанк — за 41,15 грн, а выгоднее всего продает Ощадбанк — за 41,70 грн.

Самая выгодная цена евро при покупке в Универсал Банке — за 44,15 грн, а продажа самая выгодная в Кредит Европа Банк — 46,20 грн.

Банк Львов дороже всего покупает у граждан польский злотый — за 10,55 грн, а Первый инвестиционный Банк продает злотый наиболее выгодней других — за 11,10 грн.

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,42 грн (-0,01), при продаже — 41,47 грн (-0,01). Евровалюта при покупке стоит 45,65 грн (+0,01), при продаже — 45,78 грн (-0,02).

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Напомним, в сентябре 2024 года в Украине значительно возрос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины могут изменить механизм расчета официального курса гривны к другим валютам. Специалисты регулятора оценили наличие структурных сдвигов на рынке и возможные основания для необходимости замены действующих индикаторов денежного и валютного рынков.

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