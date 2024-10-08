Який курс долара, євро та злотого сьогодні, 8 жовтня

Чоловік заходить до пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 8 жовтня, за даними НБУ продовжує змінюватися у ціні. Зокрема, долар став дорожче, а євровалюта та польский злотий подешевшали.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,19 грн (+0,01);

євро — 45,22 грн (-0,21);

злотий — 10,46 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс долара при купівлі залишився тим самим. Зокрема, долар США коштує у середньому при купівлі 41,41 грн (0,00), у продажу — 41,47 грн (-0,01). Євровалюта тим часом втрачає вартість та коштує при купівлі — 45,65 грн (-0,04), у продажу — 45,78 грн (-0,06).

ПриватБанк долар купує за 40,85 грн (0,00), продає — за 41,45 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,95 грн (-0,05), продають — за 41,39 грн (-0,02). В Ощадбанку долар коштує під час купівлі 41,00 грн (0,00), під час продажу — 41,55 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Де найвигідніший курс у банках

За даними порталу Мінфін, найдорожче долар купує Укргазбанк — за 41,15 грн, а вигідніше всього продає Ощадбанк — за 41,70 грн.

Найвигідніша ціна євро при купівлі в Універсал Банку — за 44,15 грн, а продаж найвигідніший в Кредит Європа Банк — 46,20 грн.

Банк Львів найдорожче купує у громадян польській злотий — за 10,55 грн, а Перший інвестиційний Банк продає злотий найвигідніше інших — за 11,10 грн.

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,42 грн (-0,01), у продажу — 41,47 грн (-0,01). Євровалюта у купівлі коштує 45,65 грн (+0,01), у продажу — 45,78 грн (-0,02).

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Нагадаємо, у вересні 2024 року в Україні суттєво зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни придбали доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) можуть змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют. Спеціалісти регулятора здійснили оцінку наявності структурних зрушень на ринку та можливих підстав для необхідності заміни чинних індикаторів грошового та валютного ринків.