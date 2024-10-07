Курс валют на сьогодні, 7 жовтня, — де вигідніше міняти валюту

Основні валюти продовжують дешевшати — курс долара, євро та злотого на сьогодні
Курс валют сьогодні, 7 жовтня, за даними НБУ, трішки знизився, що відбувалось і минулого тижня. Зокрема, йдеться про американський долар, європейську валюту та польський злотий.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,18 грн (-0,04);
- євро — 45,43 грн (-0,09);
- злотий — 10,53 грн (-0,04).
Середній курс в банках
Сьогодні американські долари в комерційних банках в середньому купують за 41,04 грн, а продають за 41,51 грн. Євро можна здати в банки в середньому за 45,25 грн, а придбати за 45,93 грн. Злотий банку у вас куплять за 10,19 грн, продадуть вам за 10,74 грн.
Середній курс в обмінках
В обмінних пунктах американський долар приймають за 41,40 грн, продають за 41,45 грн. Євро купують за 45,65 грн, продають за 45,85 грн. Злотий приймуть в середньому за 10,60 грн, продадуть за 10,77 грн.
Найвигідніший курс
Сьогодні долар дорожче за інших купує Альтбанк — за 41,20 грн, а купувати вигідно у Райффайзен Банку — за 41,47 грн.
Євро здавати краще в Укргазбанк чи ПУМБ — за 45,80 грн, а купувати євровалюту у Креді Агріколь Банку за 45,99 грн.
Злотий на продаж є сенс нести до ПриватБанку, де його куплять за 10,70 грн, а придбати польську валюту краще в Креді Агріколь Банку за 10,75 грн.
Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) можуть змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют.
Також ми писали, що нещодавно в ефірі День.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року. За його словами, мова йде про 42,5 гривні за долар.
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