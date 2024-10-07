Курс валют на сьогодні, 7 жовтня, — де вигідніше міняти валюту

Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 7 жовтня, за даними НБУ, трішки знизився, що відбувалось і минулого тижня. Зокрема, йдеться про американський долар, європейську валюту та польський злотий.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,18 грн (-0,04);

євро — 45,43 грн (-0,09);

злотий — 10,53 грн (-0,04).

Курс долара від Нацбанку. Фото: Скриншот

Середній курс в банках

Сьогодні американські долари в комерційних банках в середньому купують за 41,04 грн, а продають за 41,51 грн. Євро можна здати в банки в середньому за 45,25 грн, а придбати за 45,93 грн. Злотий банку у вас куплять за 10,19 грн, продадуть вам за 10,74 грн.

Середній курс валют в банках. Фото: Kurs.com.ua

Середній курс в обмінках

В обмінних пунктах американський долар приймають за 41,40 грн, продають за 41,45 грн. Євро купують за 45,65 грн, продають за 45,85 грн. Злотий приймуть в середньому за 10,60 грн, продадуть за 10,77 грн.

Найвигідніший курс

Сьогодні долар дорожче за інших купує Альтбанк — за 41,20 грн, а купувати вигідно у Райффайзен Банку — за 41,47 грн.

Євро здавати краще в Укргазбанк чи ПУМБ — за 45,80 грн, а купувати євровалюту у Креді Агріколь Банку за 45,99 грн.

Злотий на продаж є сенс нести до ПриватБанку, де його куплять за 10,70 грн, а придбати польську валюту краще в Креді Агріколь Банку за 10,75 грн.

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) можуть змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют.

Також ми писали, що нещодавно в ефірі День.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року. За його словами, мова йде про 42,5 гривні за долар.