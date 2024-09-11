Курс доллара, евро и злотого сегодня 11 сентября

Женщина проходит около пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 11 сентября, продолжает удивлять. По данным НБУ, доллар снова подорожал, а евро и польский злотый подешевели, как и вчера.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,14 грн (+0,05);

евро — 45,37 грн (-0,01);

злотый — 10,59 грн (-0,01).

Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Курс обмена валют на сегодня

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий. При покупке доллар в среднем стоит 41,34 грн (0,00), в продаже — 41,40 грн (0,00). Стоимость евро в покупке составляет 45,70 грн (-0,05), а в продаже — 45,85 грн (-0,03).

ПриватБанк покупает доллар за 40,75 грн (0,00), продает — за 41,35 грн (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 40,90 грн (+0,10), а при продаже — 41,34 грн (+0,05). Ощадбанк же покупает валюту за 41,00 грн (0,00), а продает — за 41,50 грн (0,00).

Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Глава правления "ГЛОБУС БАНКА" Сергей Мамедов считает, что до конца 2024 года курс валют вряд ли сильно изменится. По его словам, стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,30-42,00 грн. В свою очередь это совпадает с расчетами, которые в свое время заложили в бюджет нынешнего года.

"Уже давно отсутствуют ажиотаж или паника, доллар и евро не считаются "дефицитом", погоня за валютой отсутствует", — цитирует банкира MC.today.

Также, по его прогнозам, Нацбанк при необходимости примет решительные меры, если население начнет воспринимать валютный курс как индикатор экономического состояния страны.

"Несмотря на возможные новые, еще неведомые военные и экономические вызовы, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой: гривне не грозит неконтролируемое обесценивание", — сказал Мамедов.