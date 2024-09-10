Курс доллара, евро и злотого сегодня 10 сентября

Человек говорит по телефону возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют на сегодня, 10 сентября, в очередной раз изменился. Согласно данным НБУ, доллар подорожал, а евро и польский злотый стали дешевле.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс валют

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,09 грн (+0,08);

евро — 45,38 грн (-0,17);

злотый — 10,60 грн (-0,04).

Курсы валют от Нацбанка. Фото: скриншот с сайта НБУ

Курс валют на "черном" рынке

Курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,36 — 41,42 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 45,72 — 45,88 грн.

Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,61 — 10,70 грн.

Курс валют в банках

В банках Украины сегодня курс валют следующий. ПриватБанк покупает доллар за 40,77 (0,00) грн, продает за 41,37 (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 40,85 (0,00), а при продаже — 41,27 (-0,01). Ощадбанк покупает доллар за 41,10 (-0,10), продает — за 41,60 (0,00). В то же время Укрсиббанк покупает американскую валюту за 40,90 (-0,05) грн, а продает за — 41,50 (0,00). В Universal Bank доллар при покупке стоит 40,30 (-0,10) грн, в продаже — 41,30 (-0,10).

Теперь перейдем к евровалюте. Сегодня ПриватБанк покупает евро за 44,95 (0,00) грн, продает за 45,95 (0,00). Евро при покупке в Райффайзен Банке стоит 45,00 (0,00), а при продаже — 45,85 (+0,05). Ощадбанк сегодня покупает евро за 45,25 (0,00), продает — за 46,15 (0,00). Укрсиббанк покупает евровалюту за 45,35 (+0,10) грн, а продает за — 46,20 (+0,10). В Universal Bank евро при покупке стоит 44,35 (-0,05) грн, а в продаже — 45,85 (-0,05).

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Прогноз курса доллара

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца недели курс доллара в украинских банках будет колебаться от 40,70 до 41,65 грн за доллар, а в обменниках финансовых компаний — от 40,75 до 41,60 грн за доллар.

По его оценке, НБУ и дальше почти ежедневно будет осуществлять валютные интервенции на межбанковском рынке, продавая доллар для удовлетворения спроса на иностранную валюту.